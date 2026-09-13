"미 민주, 하원 탈환 즉시 트럼프 재산·부패 의혹 겨눌 채비"

▲ 도널드 트럼프 대통령

미국 민주당이 11월 중간선거에서 승리할 경우 도널드 트럼프 대통령과 그의 행정부를 둘러싼 의혹들을 총망라해 연방의회 차원의 조사에 착수할 태세입니다.민주당은 이번 선거에서 하원은 물론 상원 다수당 탈환까지 가능하다고 보고 있습니다.이 경우 내년 1월부터 하원의장 및 상임위원장을 맡습니다.워싱턴포스트(WP)는 민주당 보좌진이 이 같은 '다수당 시나리오'에 맞춰 트럼프 대통령을 겨냥한 조사를 준비 중이며, 효과적인 조사를 위해 외부 조언도 받고 있다고 현지시간 12일 보도했습니다.선거 승리 때 하원 감독위원장을 맡을 가능성이 큰 로버트 가르시아(민주·캘리포니아) 의원은 "부패와 사기성 이권 추구가 너무 많기 때문에, 이를 제대로 조사하려면 민주당 소속 하원의원 전체가 나서야 할 것"이라고 말했습니다.과녁의 중심에는 트럼프 대통령이 있습니다.일각에선 탄핵소추 추진도 거론되지만, 현실적으로 성공 확률은 높지 않습니다.따라서, 그의 재산 증식과 비리 의혹을 파헤쳐 힘을 빼놓겠다는 게 민주당의 전략입니다.민주당은 하원 감독위에서 트럼프 일가가 가상화폐와 해외 거래를 통해 거둔 수익을 추적하는 자료를 공개해왔습니다.트럼프 대통령이 두 번째 임기 첫해 해외에서 받은 돈으로 22억 5천만 달러, 우리 돈 약 3조 원을 챙겼다고 추산한 바 있습니다.하원 법사위원회에선 트럼프 대통령의 두 아들(트럼프 주니어, 에릭 트럼프)과 연계된 벤처캐피털 '1789 캐피털'과 '아메리칸 벤처스'가 투자한 회사들이 트럼프 행정부의 계약 수주에서 특혜를 받았다는 의혹을 들여다볼 예정입니다.트럼프 일가·기업을 세무조사에서 보호하도록 한 국세청(IRS)과의 합의, 트럼프 대통령의 소셜미디어 트루스소셜의 '조기 접근권' 판매, 맏사위 재러드 쿠슈너의 사업 거래도 조사 목록에 들어갔습니다.민주당은 트럼프 대통령의 가족뿐 아니라, 그의 지지자들이 각종 특혜와 이권을 챙겼다는 의혹, 이들이 2021년 1월 '의사당 폭동' 사건에 대한 단죄에서 사면받게 된 경위도 조사할 방침입니다.차기 하원 천연자원위원장으로 유력한 재러드 허프먼(민주·캘리포니아) 의원은 최근 트럼프 행정부가 독일 에너지 기업에 해상풍력 임차권을 포기하는 대신 12억 달러의 합의금을 지급하고, 이 돈을 트럼프 대통령에 대한 기부자가 소유한 루이지애나주 액화천연가스(LNG) 사업에 재투자하도록 요구했다는 의혹을 거론했습니다.허프먼 의원은 "트럼프는 합의금을 비자금처럼 사용하고 있다"며 "납세자의 돈을 완전히 낭비하는 행태"라고 비판했습니다.하원 외교위원회에선 스티브 윗코프와 쿠슈너가 사실상 트럼프 대통령의 '외교 비선'으로 이스라엘, 이란, 우크라이나 문제에 개입하며 각종 이권을 챙긴 것 아니냐는 의혹을 조명합니다.민주당은 지난해 트럼프 대통령의 취임 직전 아랍에미리트(UAE) 연계 투자자들이 트럼프 대통령 및 윗코프의 아들들이 운영하는 가상화폐 회사 지분을 5억 달러어치 매입한 거래를 조사 대상으로 지목해왔습니다.외교위 간사인 그레고리 믹스(민주·뉴욕) 의원은 재정적 이해상충 관계가 있는 민간인 신분의 윗코프와 쿠슈너가 외교 최전선에 있다면서 "죄다 윗코프와 쿠슈너다. 그들 말고 거기에 누가 있나"라고 말했습니다.민주당은 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장, 러티샤 제임스 뉴욕주 법무장관, 그리고 군 장병들에게 불법적인 명령은 거부할 수 있다고 알리는 영상을 지난해 11월 공개한 민주당 의원들을 겨냥한 '정적 보복'도 벼르고 있습니다.이밖에 트럼프 대통령과 미성년자 성착취범 고(故) 제프리 엡스틴의 관계를 비롯해 워싱턴 DC의 백악관 연회장 신축과 리플렉팅 풀 공사, 케네디센터 장악 등이 상임위 또는 특위 차원에서 조사될 전망입니다.백악관은 이처럼 트럼프 대통령을 향한 민주당의 파상 공세를 예상, 법률고문실을 통해 행정부의 정무직 임명자들에게 '의회 조사 대처법'을 설명했다고 WP는 전했습니다.