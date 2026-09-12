경남 사천정수장 설비 고장으로 정전…통영 등 일부 지역 단수 피해

▲ 한국수자원공사 본사

경남 7개 시·군에 수돗물을 공급하는 한국수자원공사 사천정수장에서 정전이 발생해 해당 지역이 단수로 불편을 겪고 있습니다.오늘 오전 10시 반쯤 정수장 내 전기 설비에 문제가 생기면서 정전이 발생했습니다.수자원공사는 긴급 복구 작업을 벌이는 한편 비상 발전기를 이용해 물을 공급했습니다.그러나 공급량이 사용량을 따라가지 못하면서 결국 오후 6시쯤부터 수돗물 공급이 중단됐습니다.이에 사천정수장이 물을 직접 공급하거나 지자체 정수 시설로 물을 보내는 지역인 통영, 고성, 사천, 거제, 진주, 남해, 하동 등 7개 시·군에서 단수 피해를 겪고 있습니다.해당 지자체에서는 주민들에게 단수 예정을 알리는 재난문자를 보내 "생활용수를 확보해 달라"고 안내하기도 했습니다.수자원공사는 오후 8시 20분쯤 긴급 복구를 우선 완료했지만, 정상적으로 물을 공급하기까지는 시간이 다소 걸릴 것으로 보고 있습니다.수자원공사는 물 공급이 완전히 복구된 후 정확한 정전 원인을 조사할 방침입니다.(사진=수자원공사 제공, 연합뉴스)