뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

항저우 아시안게임 3관왕 김정빈, 장애인체전 사이클 금메달

전영민 기자
작성 2026.09.12 20:36 조회수
항저우 아시안게임 3관왕 김정빈, 장애인체전 사이클 금메달
▲ 김정빈

2022 항저우 장애인아시안게임 사이클 3관왕 김정빈(35·경기)이 제46회 전국장애인체육대회(장애인체전)에서 금메달을 목에 걸었습니다.

김정빈은 오늘(12일) 제주 정석비행장에서 열린 사이클 남자 개인도로독주 27.5㎞(스포츠등급 B) 결승에서 파일럿 윤중헌(35·경기)과 짝을 이뤄 34분6초443으로 우승했습니다.

그는 항저우 장애인아시안게임에서 한국 선수단에 첫 금메달을 안기며 3관왕에 오른 한국 장애인 사이클의 간판입니다.

남자 개인도로독주 20.9㎞(스포츠등급 C5)에 출전한 정재섭(49·경남)도 28분37초885로 정상에 올랐습니다.

강창학종합경기장에서 열린 육상 남자 400ｍ(스포츠등급 T35) 결승에서는 박병규(24·경기)가 1분6초19의 한국 신기록을 세우며 금메달을 차지했습니다.

남자 100ｍ와 200ｍ에도 출전하는 박병규는 장애인체전 3년 연속 3관왕에 도전합니다.

전날 남자 800ｍ(스포츠등급 T53)에서 우승한 유병훈(54·경북)은 이날 400ｍ에서도 53초26으로 가장 먼저 결승선을 통과해 2관왕에 올랐습니다.

전민재(49·전북)는 여자 400ｍ(스포츠등급 T36)에서 1분15초51로 우승했습니다.

테니스 남자 단식(스포츠등급 OPEN)에서는 임호원(28·경기)이 김의택(36·경기)을 2-0으로 꺾었습니다.

남자 복식에서도 금메달을 딴 임호원은 대회 2관왕이 됐습니다.

탁구 여자 단체전(스포츠등급 CLASS 3)에서는 윤지유(26), 장미희(37), 조경희(64)로 구성된 경기팀이 충남을 2-0으로 꺾고 6회 연속 정상에 올랐습니다.

수영 남자 자유형 50ｍ(스포츠등급 S4)에서는 조기성(31·경기)이 50초62로 김태현(23·경북·55초63)을 제치고 우승했습니다.

이날 오후 6시 기준 종합 득점 순위에서는 경기(11만495.70점)가 서울(7만4천27.30점)과 충북(5만9천205.30점)을 제치고 선두를 달렸습니다.

(사진=대한장애인체육회 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지