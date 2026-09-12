트럼프, '이란전 종료 시점'에 "11월 중간선거 직후…유가도 급락할 것"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 전쟁이 11월 미국 중간선거 직후 끝날 것으로 본다고 말했습니다.현지시간 12일 로이터통신은 트럼프 대통령이 이날 아일랜드 더블린에서 기자들과 만나 이란과의 전쟁 종료 시점을 묻는 말에 "아주 가까운 시점이라고 생각한다. 아마 중간선거 직후가 될 것"이라고 답했다고 보도했습니다.그는 "이란은 선거를 복잡하게 만들기 위해 가능한 한 오래 버티려고 하지만, 사람들이 이를 알고 있다고 생각한다"고 주장했습니다.이어 "그렇게 되면 유가는 급락할 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 사우디아라비아의 동서 송유관 가동을 중단시킨 공격의 배후가 이란이냐는 기자들의 질문에 "그렇다고 본다. 아마 그럴 것"이라고 답했습니다.다만, 호르무즈 해협의 선박 통행 등 중동 정세에 대해서는 낙관적인 입장을 보였습니다.트럼프 대통령은 미국이 호르무즈 해협의 선박 통행을 원활하게 하는 데 도움을 줄 수 있느냐는 질문에 "모든 것이 잘 해결될 것"이라고 말했습니다.앞서 사우디아라비아의 실권자인 무함마드 빈 살만 왕세자는 친이란 예멘 반군 후티에 대한 미군의 직접 공격을 트럼프 대통령에게 요청했지만 거부당한 것으로 전해졌습니다.이에 대해 트럼프 대통령은 후티 반군이 미국에 개입하지 말 것을 요청했다면서 "그들은 우리와 싸우길 원하지 않는다"고 말했습니다.한편 트럼프 대통령은 이날 캐나다와의 무역 협상에 대해서도 합의가 조만간 이뤄질 수 있다고 밝혔습니다.그는 "캐나다는 매우 절실하게 합의를 원하고 있다"며 "캐나다는 우리 농민들을 더 잘 대우해야 한다. 우리 농민들에게 관세를 부과해서는 안 된다"고 말했습니다.이어 "아마 아주 가까운 시점에 캐나다와의 합의를 보게 될 것"이라고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 본인 소유 둔베그 골프장에서 열리는 아이리시 오픈 골프대회를 참관하기 위해 이날 아일랜드를 방문했습니다.