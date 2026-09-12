이란 대통령 "중동에 '경찰' 필요 없어"…미국 겨냥

▲ 브릭스(BRICS) 정상회의 참석차 인도를 찾은 마수드 페제시키안

중국과 러시아가 주도하는 비(非)서방 신흥경제국 모임인 브릭스(BRICS) 정상회의 참석차 인도를 찾은 마수드 페제시키안 이란 대통령이 미국을 겨냥해 중동에서 '경찰' 역할을 할 필요가 없다는 취지로 말했습니다.현지시간 12일 AFP 통신 등은 페제시키안 대통령이 이날 인도 수도 뉴델리에서 개막한 브릭스 정상회의를 앞두고 안 와르 이브라힘 말레이시아 총리와 회담하면서 "우리는 지역 경찰관이 필요하지 않다"고 말했다고 보도했습니다.이는 현재 이란과 전쟁 중인 미국을 향한 발언으로 해석됩니다.페제시키안 대통령은 "이 지역(중동)의 영토 보전과 안보는 오직 주요 당사국들과 이 지역을 구성하는 국가들에 의해서만 보장될 수 있다"고 했습니다.이란은 지난 2월 말 미국과 이스라엘의 공습으로 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자가 사망한 이후 6개월 넘게 미국과 전쟁 중입니다.페제시키안 대통령은 "우리 국민이 겪은 모든 부당한 상황에도 불구하고 우 리는 전쟁을 원하지도, 전쟁이 지속되기를 바라지도 않는다"며 "평화는 여전히 우리의 최우선 과제"라고 덧붙였습니다.앞서 그는 뉴델리에서 종교 지도자와 기업 관계자들을 대상으로 한 연설에서도 "이란 국민은 (미국에) 항복하지 않을 것"이라고 강조했습니다.소식통 4명은 이날 로이터에 브릭스 회원국들이 공동성명에 합의했다고 전했습니다.성명에는 특정 국가를 명시하지는 않지만, 어느 국가에 의한 일방적인 전쟁을 규탄하는 내용이 담길 것으로 전해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)