[날씨/XR] 흐리고 큰 일교차…대구 낮 최고 31도

토요일인 오늘(12일) 활동하기 수월한 초가을 날씨가 이어졌습니다.



서울은 종일 구름이 많아 낮 기온 23도 선에 그치며 선선했는데요.



내일도 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들면서 가끔 구름만 많은 날씨가 이어지겠습니다.



내일 내륙을 중심으로 일교차가 무척 크게 벌어지겠습니다.



서울의 일교차는 7도 정도로 오늘과 비슷하겠지만 남부 지방은 아침과 낮의 기온 차가 10도에서 크게는 15도 가까이 벌어지겠으니까요, 감기 걸리지 않도록 옷차림에 신경 써주셔야겠습니다.



내일도 남부와 제주는 구름 사이로 일사 또한 강하겠습니다.



바깥 활동하실 때 자외선 차단제 꼼꼼히 발라주셔야겠습니다.



내일 수도권과 강원도는 아침까지 하늘빛이 흐린 가운데, 수도권은 새벽부터 아침 사이 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다.



내일 아침 기온은 대구 18도, 대전 16도로 시작하겠고요, 낮 기온은 대구와 창원이 31도까지 오르며 남부지방의 낮 더위가 이어지겠습니다.



다음 주는 대체로 맑은 가운데 일교차가 더욱 크게 벌어질 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)