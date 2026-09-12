농식품부 송미령 장관, 추석 성수품 공급·유통 점검

▲ 추석 성수품 공급·유통 현장 점검하는 송미령 농림축산식품부 장관(오른쪽)

송미령 농림축산식품부 장관은 12일 경기도 안성시 과수 거점 산지유통센터(APC)와 롯데마트 안성점을 방문해 추석 성수품 공급·유통 상황을 점검했습니다.송 장관은 APC에서 대표적인 추석 성수품인 배의 선별·출하 작업을 둘러본 뒤 "명절 직전까지 성수품 공급에 차질이 없도록 유통 관리에 만전을 기해달라"고 당부했습니다.농식품부는 계약 재배와 지정 출하 물량 방출을 통해 추석 성수기 배 공급 물량을 평시보다 3.5배로 늘린 14만6천t으로 확대했습니다.또 사과·배 등의 중소과와 샤인머스캣·만감류 등 대체 과일 선물 세트의 할인 지원 물량도 지난해 15만개에서 올해 23만개로 늘려 공급하고 있습니다.현장을 안내한 APC 관계자는 "올해 배 생육 상태와 수확량, 대과 비율이 예년 수준을 유지하고 있어 추석 성수기 물량 공급에는 차질이 없을 것"이라고 말했습니다.송 장관은 이어 롯데마트 안성점을 찾아 추석 성수품 등 농축산물 수급 동향을 살펴보고 농축산물 할인 지원 사업 현장을 점검했습니다.농식품부는 1천490억원의 예산을 투입해 오는 30일까지 대형·중소형 마트와 친환경 매장, 직매장, 온라인몰 등에서 추석 성수품 등에 대해 최대 40% 할인 혜택을 지원합니다.전국 300개 전통시장에서는 오는 16∼20일 국산 농축산물 구매액의 30%를 1인당 2만원 한도에서 온누리상품권으로 환급하는 행사도 진행합니다.송 장관은 "관계 기관과 주요 추석 성수품의 산지·유통 재고 상황을 밀착 모니터링하고, 국민의 장바구니 부담을 낮추는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했습니다.(사진=농림축산식품부 제공, 연합뉴스)