'뒷심 발휘' 박예지, KLPGA 투어 메이저 대회 KB금융 챔피언십 3R 선두

▲ 박예지

박예지가 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 시즌 세 번째 메이저 대회 KB금융 골든라이프 챔피언십(총상금 15억원)에서 3라운드 단독 선두로 뛰어올랐습니다.박예지는 오늘(12일) 경기도 이천의 블랙스톤 골프클럽 이천(파72)에서 열린 3라운드에서 버디 7개와 보기 3개를 묶어 4언더파 68타를 쳤습니다.중간 합계 5언더파 211타를 기록한 박예지는 공동 2위 박보겸, 유서연(이상 4언더파 212타)에 한 타 앞선 단독 선두를 달렸습니다.이번 대회 첫날 이븐파로 공동 20위였던 박예지는 2라운드 한 타를 줄여 공동 7위로 올라서더니, 3라운드에선 단독 선두까지 순위를 끌어올렸습니다.아마추어 국가대표 출신인 박예지는 2024년 정규 투어에 데뷔했지만 이렇다 할 성적을 거두지 못한 채 지난 시즌 2부 드림투어에서 주로 뛰다가 이번 시즌 복귀했습니다.올해 정규 투어에서는 7월 롯데 오픈 준우승을 포함해 3차례 톱10 진입한 바 있습니다.박예지는 전반 버디와 보기 두 개씩을 맞바꿔 타수를 줄이지 못했고, 11번 홀(파4)에서도 한 타를 잃었습니다.하지만 12번 홀(파4)부터 3개 홀 연속 버디를 잡아내더니, 16번(파3)과 17번 홀(파4)에서도 연속 버디 행진을 펼치는 뒷심으로 정규 투어 첫 승을 메이저 대회에서 따낼 기회를 잡았습니다.박예지는 "애매한 거리의 파 퍼트를 3개 정도 놓치면서 오버파로 밀려난 뒤 마음을 다잡고 눈앞의 샷에만 몰입했더니 전반에 들어가지 않던 버디 퍼트가 후반에 연달아 떨어졌다"면서 "4ｍ 안팎의 중거리 버디 퍼트가 떨어져 주면서 단번에 좋은 흐름을 탈 수 있었다"고 자평했습니다.1·2라운드 선두를 달렸던 홍진영은 3라운드에서 4타를 잃으며 공동 4위(3언더파 213타)로 내려앉았고, 시즌 4승을 거둬 대상 포인트 1위(519점)인 서교림은 3타를 잃어 공동 6위(2언더파 214타)로 3라운드를 마쳤습니다.노승희는 오늘 16번 홀(파3·171야드)에서 홀인원을 낚는 등 한 타를 줄여 공동 15위(이븐파 216타)에 올랐습니다.16번 홀에서 7번 아이언으로 친 티샷이 들어가며 정규 투어 첫 홀인원을 작성한 노승희는 8천만원 상당의 메르세데스-벤츠 차량을 부상으로 받았습니다.노승희는 "자동차가 걸린 홀에서 첫 홀인원을 하면 엄마께 차를 선물하고 바로 은퇴하겠다고 농담한 적이 있는데, 이렇게 빨리하게 될 줄은 몰랐다. 은퇴는 미뤄야겠지만, 엄마께 좋은 차를 선물할 수 있게 돼 정말 기쁘다"고 소감을 밝혔습니다.미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 뛰는 이동은은 공동 24위(2오버파 218타), 전인지는 공동 41위(5오버파 221타)입니다.시즌 3승으로 상금 1위(13억6천662만원)인 김민솔은 공동 46위(6오버파 222타)에 처져 있습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)