"김정은 돼지XX 해봐" 걸리자…'얼굴 바꿔치기' 새 수법 등장

북한이 서방 기업에 IT 인력을 위장 취업시키는 데 외국인을 내세워 면접을 대신 보게 하는 방식을 쓰고 있단 의혹이 제기됐습니다.



미국 NBC에 따르면 미국 당국자와 사이버보안업계 관계자들은 북한의 위장 취업 수법이 갈수록 정교해지고 있다면서 이 같은 정황을 전했습니다.



북한의 새로운 수법은 이란과 시리아, 레바논, 남아프리카공화국 등 제3국 인력을 실제 구직자로 내세워 화상 면접을 대신 보게 하는 것입니다.



대리면접을 통해 취업에 성공하면 북한 IT 인력이 업무를 넘겨받는 방식입니다.



일부 대리면접자는 시험을 대신 치르거나, 기업 관계자와 직접 대면하기도 하는 것으로 알려졌습니다.



보안정보업체 플레어에 따르면 2024년 이후 최소 14명의 이란인이 북한 IT팀에 대리면접 인력으로 모집됐습니다.



이 가운데 최소 2명은 북한 측 지원자를 대신해 미국 기업의 채용 절차를 통과한 뒤 정식 채용 제안서까지 받은 것으로 전해졌습니다.



북한이 외국인을 대리 면접자로 내세우는 것은 서방 기업들이 위장 취업을 막기 위해 본인 확인 절차를 강화한 데 따른 것으로 보입니다.



북한은 서방 기업의 화상 면접 절차를 통과하기 위해 AI 필터를 이용해 신원을 위장해왔습니다.



그러나 최근 일부 기업이 AI 필터 사용 여부를 확인하기 위해 화상 면접에서 다양한 동작을 요구하거나, 김정은 북한 국무위원장을 비판해보라는 요구를 하자, 아예 대리 응시를 선택한 것으로 보입니다.



북한은 일부 이란인들에게 대리 면접의 대가로 월 500달러의 보수를 제시했다고 NBC 뉴스는 전했습니다.



미국은 북한의 위장 취업에 수천 명의 IT 인력이 관여하는 것으로 보고 있습니다.



미 국무부 주도의 제재 감시 보고서는 북한이 이를 통해 2024년 최대 8억 달러, 우리 돈으로 약 1조 800억 원을 벌어들인 것으로 추정했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)