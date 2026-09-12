애틀랜타 김하성, 연장 11회 동점 적시타 치고 끝내기 득점

▲ 애틀랜타 브레이브스 김하성

전날 시즌 두 번째 멀티히트를 친 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 연장 11회말 패배 직전 동점 적시타를 터뜨린 뒤 끝내기 결승 득점을 올리며 팀의 극적인 승리를 이끌었습니다.김하성은 오늘(12일) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 필라델피아 필리스와 홈 경기에서 팀이 2대 3으로 뒤진 9회말 대주자로 교체 출전해 1타수 1안타 1타점 1득점을 기록했습니다.시즌 타율은 0.126에서 0.135(104타수 14안타)로 올랐습니다.타점은 9개로 늘었습니다.김하성은 9회말 동점 적시타를 때린 션 머피를 대신해 2루 대주자로 투입됐습니다.팀이 4대 5로 뒤진 연장 11회말 2아웃 2루에서 KBO리그 롯데 자이언츠에서 뛴 브룩스 레일리를 상대로 5대 5 동점을 이루는 좌전 적시타를 쳤습니다.볼카운트 1볼 1스트라이크에서 3구째 가운데로 몰린 시속 137.6㎞ 체인지업을 제대로 당겨친 적시타였습니다.이어 후속 타자 드레이크 볼드윈의 우중간을 가르는 끝내기 적시타 때 전력 질주한 뒤 헤드퍼스트 슬라이딩으로 홈을 찍어 팀의 6대 5 역전승을 이끌었습니다.2연승을 달린 내셔널리그(NL) 동부지구 선두 애틀랜타는 87승 61패, 승률 0.588을 기록해 2위 필라델피아(82승 66패)와 격차를 5경기로 벌렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)