뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 선선한 초가을…낮 25도 안팎 '일교차 주의'

SBS 뉴스
작성 2026.09.12 15:40 조회수
PIP 닫기
당분간 선선한 초가을을 즐기기 좋겠습니다.

오늘(12일) 서울 하늘은 구름 많은 가운데 현재 기온 23도 선으로 평년 수준을 밑돌고 있고요.

내일도 서울 낮 기온 25도 선으로 활동하기 수월하겠습니다.

내일 수도권과 강원도는 오전까지 하늘빛이 다소 흐리겠고요.

그 밖의 지역은 오늘처럼 가끔 구름만 지나겠습니다.

내일 자외선 지수 확인해 보시면 수도권과 강원도는 보통 수준, 충청 이남 지역을 중심으로는 매우 높음 수준으로 예상돼 바깥 활동하신다면 낮 동안 자외선 차단제 꼼꼼히 발라주셔야겠습니다.

내일 아침 기온 서울 18도, 부산 21도로 오늘과 비슷하거나 조금 높겠고요.

낮 기온은 대구 30도, 창원 31도로 남부지방 내일 낮 더위를 보이겠습니다.

당분간 쾌청한 초가을 날씨가 이어지겠고 다음 주는 일교차가 더욱 크게 벌어질 전망입니다.

(임은진 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지