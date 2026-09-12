[날씨] 선선한 초가을…낮 25도 안팎 '일교차 주의'

당분간 선선한 초가을을 즐기기 좋겠습니다.



오늘(12일) 서울 하늘은 구름 많은 가운데 현재 기온 23도 선으로 평년 수준을 밑돌고 있고요.



내일도 서울 낮 기온 25도 선으로 활동하기 수월하겠습니다.



내일 수도권과 강원도는 오전까지 하늘빛이 다소 흐리겠고요.



그 밖의 지역은 오늘처럼 가끔 구름만 지나겠습니다.



내일 자외선 지수 확인해 보시면 수도권과 강원도는 보통 수준, 충청 이남 지역을 중심으로는 매우 높음 수준으로 예상돼 바깥 활동하신다면 낮 동안 자외선 차단제 꼼꼼히 발라주셔야겠습니다.



내일 아침 기온 서울 18도, 부산 21도로 오늘과 비슷하거나 조금 높겠고요.



낮 기온은 대구 30도, 창원 31도로 남부지방 내일 낮 더위를 보이겠습니다.



당분간 쾌청한 초가을 날씨가 이어지겠고 다음 주는 일교차가 더욱 크게 벌어질 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)