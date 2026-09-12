"이란, 미군 3명 사망한 미군 기지 공습에 중 위성사진 활용"

▲ 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 공격 미사일

미군 3명이 사망한 이란의 요르단 미군기지 공격에 중국의 위성사진이 활용됐다고 미국 매체가 보도했습니다.월스트리트저널은 현지시간 11일 미 당국자들을 인용해 이란이 지난 7월 17일 요르단의 무와파크 살티 공군기지를 공격하기 전 중국 측으로부터 기지의 고해상도 위성사진을 확보했다고 보도했습니다.이란은 탄도미사일로 기지 내 미군 숙소를 타격해 미군 3명이 숨지고 4명이 다쳤습니다.미 당국은 이란이 확보한 중국 측 위성사진이 실제 공격에 활용된 것으로 판단하고 있습니다.다만 중국 정부가 위성사진 제공에 직접 관여했다는 증거는 확인되지 않았습니다.미국 고위 당국자들은 중국 측에 요르단 미군기지 공격에 위성사진이 활용된 데 대해 문제를 제기했지만, 중국은 증거를 요구하면서 관련 의혹을 부인한 것으로 전해졌습니다.미 당국자들은 위성사진을 제공한 중국 기업이나 기관의 이름을 공개하지 않았습니다.앞서 미국은 지난 5월에도 중국 민간 기업이 이란에 미군 관련 위성사진을 제공하고 있다면서 미자르비전과 어스아이, 창광 등 3개 업체를 제재했습니다.당시 미자르비전은 중동지역 미군 기지와 항공모함 전단의 이동, 방공시스템 배치 등을 분석해 소셜미디어(SNS)에 공개하기도 했습니다.미국은 이 같은 위성사진이 이란의 공격 능력을 향상시킬 수 있다고 우려해 왔습니다.실제로 전쟁 초기 이란은 군사적 가치가 크지 않은 목표물을 공격하는 경우가 적지 않았지만, 최근에는 미군 목표물에 대한 타격 정확도가 높아졌다고 미 당국자들은 평가하고 있습니다.이란은 무와파크 살티 공군기지 공격 사흘 뒤에도 기지 내 피해 상황을 보여주는 고해상도 위성사진을 공개했습니다.공격 이후 촬영한 위성사진도 타격 효과를 평가하고 추가 공격 목표를 결정하는 데 활용될 수 있습니다.미국은 중국 측 위성사진이 중동 지역에 배치된 미 해군 함정을 공격하는 데도 이용될 가능성을 우려하고 있습니다.최근 이란은 미 항공모함과 군함들을 향해 탄도미사일을 발사했고, 일부 공격은 미군 함정에 상당히 근접했던 것으로 전해졌습니다.(사진=SEPAHNEWS.COM 공개 영상 화면 캡처, 연합뉴스)