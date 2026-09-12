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국민의힘 "이 대통령 용혜인에 약점 잡혔나…'잘된 인사' 주장은 오만"

박찬범 기자
작성 2026.09.12 14:17 조회수
국민의힘 "이 대통령 용혜인에 약점 잡혔나…'잘된 인사' 주장은 오만"
▲ 국민의힘 원내대책회의

국민의힘은 각종 조사에서 나타난 '임명 반대' 여론을 앞세워 김승원 법무부 장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자에 대한 낙마 공세를 이어갔습니다.

국민의힘은 이 과정에서 용 후보자에 대해서는 낙마를 기정사실화하면서 이재명 대통령의 결단을 압박했으며 김 후보자에 대해서는 더불어민주당의 방어막이 '민심 무시'라는 점을 부각했습니다.

박성훈 수석대변인은 이날 브리핑에서 "국민 경고를 끝내 무시한 채 민심에 맞서려 한다면 그 오만과 독선의 대가는 결국 이재명 정권 전체의 파멸로 돌아갈 것임을 명심하라"고 말했습니다.

또 민주당 김민석 대표가 김 후보자에 대해 '지켜볼수록 잘된 인사'라고 평가한 데 대해 "민심에 대한 정면 도전이자 국민을 향한 오만한 선전 포고"라며 "인사 검증은 실종됐고, 책임은 사라졌으며 오직 정권의 방탄만 남았다"고 강조했습니다.

용 후보자의 그제(10일) 회견에 대해서는 "국민을 위한 것이 아니라 이 대통령에 자신을 지명철회 하지 말라는 겁박이자 메시지였다"면서 "이쯤 되면 이 대통령과 청와대가 용 후보자에게 약점이 잡힌 것이 아닌지 되묻지 않을 수 없다"고 주장했습니다.

(사진=연합뉴스)
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