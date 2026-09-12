장동혁 "북한 미사일 쏘는데 정부는 '페이스메이커' 주장만 반복"

▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘 장동혁 대표는 오늘(12일) 북한이 동해상으로 단거리탄도미사일을 발사한 것과 관련해 "미사일 쏘는 북한에도, 파병 압박하는 미국에도 제대로 말 한마디 못 하며 '페이스메이커' 주장만 반복하고 있다"며 정부를 비판했습니다.장 대표는 오늘 SNS에 "우리 군의 전력을 더 강화하고 한미 동맹을 흔들림 없이 지켜야 한다. 그것이 대통령의 할 일이고, 정부의 책임이다"며 "하지만 이재명 정권은 끊임없이 거꾸로 간다"고 적었습니다.이어 "사관학교 통폐합은 사실상 대한민국 국방 포기 선언"이라며 "국방부 장관 지명자는 내일 전작권 회수해도 문제없다는 말에 공감한다고 한다. 골라도 딱 정권의 입맛에 맞는 사람을 골랐다"고 비꼬았습니다.장 대표는 "군의 힘을 빼면서 국방을 운운하고, 한미동맹 흔들면서 평화를 이야기하는 것 자체가 국민을 기만하는 것"이라며 "국방을 포기한 대통령은 더는 대통령이 아니다"고 강조했습니다.박성훈 수석대변인도 이날 논평에서 "'가짜 평화'와 느슨한 안보관으로 일관하는 이재명 정부가 화를 키우고 있다"며 "북한이 대놓고 무력시위 수위를 높여가며 우리 국민의 안전을 위협하고 있는데도 정권의 시선은 여전히 현실성 없는 유화책과 굴종적인 대북관에 머물러 있다"고 비판했습니다.그러면서 "강력한 한미 연합 방위 태세를 재정비하고 굳건한 힘의 우위를 바탕으로 북한의 추가 도발에 단호하고 철저히 대비해야 한다"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)