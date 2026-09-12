하나카드·하림·하이원리조트, PBA 팀리그 3R 나란히 2연승

▲ 하나카드 김가영과 김진아

프로당구(PBA) 팀리그 3라운드에서 하나카드, 하림, 하이원리조트가 개막 후 나란히 2연승을 질주하며 선두권으로 치고 나갔습니다.하나카드는 어제(11일) 경북 포항종합운동장 체육관에서 열린 '웰컴저축은행 PBA 팀리그 포항시 투어 2026-2027' 이틀째 경기에서 NH농협카드를 세트 스코어 4대2로 꺾었습니다.'디펜딩 챔피언' 하나카드는 1, 2세트를 먼저 따낸 뒤 조재호와 마민껌(베트남) 등을 앞세운 NH농협카드에 3, 4세트를 내줬습니다.하지만 5세트에서 응우옌 꾸옥응우옌(베트남)이 3이닝 만에 하이런 7점을 몰아치며 다오반리(베트남)를 11대2로 제압해 승기를 잡았고, 6세트에서 '당구 여제' 김가영이 정수빈을 9대2로 누르며 마침표를 찍었습니다.하림은 세트 스코어 1대1로 맞선 3세트에서 '신성' 김영원이 안토니오 몬테스(스페인)를 15대11로 꺾으며 팽팽하던 흐름을 바꾼 끝에 브레이커스를 4대1로 완파했습니다.하이원리조트는 륏피 체네트(튀르키예)와 강지은이 단식과 복식에서 2승씩 거두는 맹활약을 펼치며 1라운드 우승팀 우리금융캐피탈을 4대0으로 가볍게 눌렀습니다.웰컴저축은행은 에스와이와 풀세트 접전 끝에 7세트에 나선 조건휘가 서현민을 11대4로 꺾어 승리했고, 휴온스는 크라운해태를 4대2로 꺾었습니다.(사진=PBA 제공, 연합뉴스)