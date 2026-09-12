츠베레프, 하차노프 완파…올해 메이저 대회 3회 연속 결승 진출

▲ 알렉산더 츠베레프

남자 테니스 세계 2위 알렉산더 츠베레프(독일)가 2026 US오픈(총상금 1억800만 달러) 결승에 진출했습니다.츠베레프는 미국 뉴욕의 플러싱 메도스에서 열린 대회 13일째 남자 단식 준결승에서 카렌 하차노프(50위·러시아)를 2시간 58분 만에 3대0(6:3 7:6<9:7> 7:6<8:6>)으로 물리쳤습니다.이로써 츠베레프는 2020년 대회 이후 6년 만에 US오픈 결승에 올랐습니다.당시 츠베레프는 도미니크 팀(은퇴·오스트리아)에게 먼저 두 세트를 따내고도 2대3으로 역전패했습니다.올해 3개 메이저 대회 연속 결승 진출에도 성공했습니다.프랑스오픈에서 생애 첫 메이저 대회 우승을 차지한 츠베레프는 윔블던에선 준우승했습니다.올해 메이저 대회 전적은 24승 2패입니다.츠베레프는 경기 후 "어쩌면 신이 올해는 나의 해라고 말해준 것 같다. 코트에서 보내는 시간을 즐기고 있다"고 말했습니다.통산 두 번째 메이저 대회 우승에 도전하는 츠베레프는 벤 셸턴(9위)-프랜시스 티아포(12위·이상 미국) 준결승 승자와 우승을 다툽니다.(사진=게티이미지)