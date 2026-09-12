오현규, 리그 1호 도움으로 반전의 기회…베식타시, 선두 도약

▲ 오현규

튀르키예 프로축구 베식타시에서 '교체 자원'으로 전락할 위기에 몰린 국가대표 스트라이커 오현규가 모처럼 풀타임을 소화하고 리그 1호 도움을 올렸습니다.오현규는 오늘(12일) 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 에르주룸스포르와 쉬페르리그 5라운드 홈 경기에 선발 출전해 전반 27분 팀 레안드로 트로사르의 추가골을 어시스트했습니다.왼쪽에서 트로사르의 패스를 받고서 돌파하던 오현규는 문전으로 쇄도하던 트로사르의 앞으로 공을 다시 넘겼고, 트로사르는 오른발 슬라이딩 슈팅으로 골문을 뚫었습니다.이탈리아 명문 유벤투스에서 뛰던 스트라이커 두샨 블라호비치가 베식타시에 둥지를 틀면서 입지가 좁아진 오현규는 리그 첫 공격포인트를 올리며 반전의 기회를 만들었습니다.오현규는 올 시즌 리그에서 선발 출전 두 차례에 그쳤고, 교체로 3경기를 뛰었습니다.직전 4라운드 페네르바체와 경기에서는 교체로 5분여밖에 뛰지 못했습니다.리그에서 풀타임을 뛴 건 이번이 처음입니다.블라호비치가 직전 경기에서 모욕적인 몸동작을 해 1경기 출전 정지 징계를 받아 오늘 경기에 나서지 못하게 되면서 오현규에게 선발 출전 기회가 왔습니다.블라호비치는 리그에서만 4골을 터뜨리며 이름값을 하고 있습니다.오현규는 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 예선에서 올린 1골 1도움을 포함해 공식전 1골 2도움을 기록 중입니다.아스날(잉글랜드)에서 뛰다가 베식타시로 온 트로사르는 오현규의 도움으로 '데뷔골'을 기록했습니다.전반 21분 에미르한 톱추의 선제골로 앞서나간 베식타시는 오현규와 트로사르가 합작한 추가골에 후반 36분 일한 파클르의 쐐기골까지 묶어 3대0 완승을 거뒀습니다.베식타시는 한 경기를 덜 치른 갈라타사라이를 제치고 리그 선두(승점 12·4승 1패)로 뛰어올랐습니다.(사진=게티이미지)