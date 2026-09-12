중국, 일본인 비자 수수료 7배↑…먼저 올린 일본에 '맞대응'

▲ 일본 도쿄의 중국인 관광객

일본이 비자 수수료를 대폭 인상한 것이 중국인 관광객을 겨냥한 거라는 관측 속에 중국도 맞불 대응에 나섰습니다.주일본 중국대사관은 일본인 대상 비자 발급 수수료를 오는 14일부터 인상한다고 발표했습니다.단수 비자 수수료는 2천250엔(약 1만9천700원)에서 1만6천750엔(약 14만6천300원)으로, 복수 비자는 7천500엔(약 6만5천500원)에서 5만250엔(약 43만9천원)으로 각각 7배가량 인상됩니다.이와 별도로 중국 측 비자 신청센터에 수수료 5천엔(약 4만3천700원)을 내야 합니다.마오닝 중국 외교부 대변인은 11일 열린 정례 브리핑에서 "상호주의에 입각한 대응"이라고 설명했습니다.일본 정부가 지난 7월부터 입국 비자 수수료를 3천엔(약 2만6천200원)에서 1만5천엔(약 13만1천원)으로, 복수 입국 비자 수수료를 6천엔(약 5만2천400원)에서 3만엔(약 26만2천100원)으로 5배 올린 데 따른 대응 조치라는 취지입니다.한국, 대만, 미국 등은 상호 비자 면제에 따라 일본에 최대 90일간 무비자로 체류할 수 있어, 결국 일본의 비자 수수료 인상은 비자가 있어야 일본을 방문할 수 있는 중국인 관광객을 겨냥한 조치라는 해석이 나왔습니다.중국 정부는 현재 일본인을 대상으로 단기 체류 시 최대 30일까지 비자 없이도 입국을 허용하는 면제 조치를 시행 중입니다.다만, 올해 12월 31일 면제 조치 기한이 끝나고 연장되지 않을 경우 일본인 비자 수수료 인상의 영향이 커질 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)