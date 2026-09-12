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주유소 기름값 17주째 하락…국제유가 상승, 9월 말부터 반영될 듯

박재현 기자
작성 2026.09.12 09:39 조회수
주유소 기름값 17주째 하락…국제유가 상승, 9월 말부터 반영될 듯
▲ 서울 시내 한 주유소

국제 유가가 상승세를 이어간 가운데 전국 주유소 기름값은 정부의 최고가격제의 영향으로 전주 대비 소폭 내리며 17주 연속 하락세를 이어갔습니다.

한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 9월 둘째 주(6∼10일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 1.1원 내린 1,859.1원이었습니다.

가격이 가장 높은 서울은 전주보다 1.3원 내린 1,905.3원, 가격이 가장 낮은 대구는 0.9원 하락한 1,832.1원으로 각각 집계됐습니다.

상표별 가격은 GS칼텍스 주유소가 1,862.3원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1,849.2원으로 가장 낮았습니다.

경유 평균 판매 가격은 전주 대비 0.5원 내린 1,844.0원을 기록했습니다.

이번 주 국제 유가는 중동 지역의 무력 충돌 확산에 따른 원유 수송 차질 우려와 전쟁이 장기화할 수 있다는 전망에 상승했습니다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 배럴당 14.4달러 오른 114.7달러였습니다.

국제 휘발유 가격은 9.9달러 상승한 131.2달러, 국제 자동차용 경유는 5.6달러 오른 170.4달러로 집계됐습니다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.

정부는 국제유가 변동이 국내 가격에 미치는 영향을 최소화하기 위해 석유 최고가격을 유지하고 있습니다.

정부는 지난달 21일 9차 석유 최고가격을 8차 최고가격과 동일하게 지정했습니다.

휘발유는 L당 1,784원, 경유는 1,773원, 등유는 1,380원입니다.

10차 석유 최고가격은 이달 말 고시될 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
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