'비서진' 서인영, "女연예인들 이서진과 헤어지면 울고불고 난리···대체 무슨 매력인데?"

서인영이 이서진의 과거를 언급했다.



11일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 my 스타 서인영은 비서진과 서열을 정리했다.



이날 서인영은 이서진을 향해 "요즘 왜 이렇게 조용하냐, 여자 생각 없나 보다"라고 물었다.



이에 이서진은 "없다. 나이가 몇인데, 50대 중반인데"라고 말했다. 그러자 서인영은 아기 생각도 없는지 물었고, 이서진은 "50대 중반이 애를 어떻게 키우냐"라고 답했다.



이를 들은 서인영은 "난 오빠가 여자들한테 치명적인 매력이 있다고 그래서. 여자들이 사족을 못 쓴다고 그래서. 여자 연예인들이 헤어지면 울고불고 난리가 난다 그래가지고. 어우 이서진 뭔데? 도대체 무슨 치명적 매력이 있는 건데? 내가 맨날 그랬었거든"이라고 말해 이서진을 당황하게 만들었다.



그리고 서인영은 "나도 남자 만날만큼 다 만나봤는데"라며 이서진은 만나지 못했다고 너스레를 떨었다.



또한 서인영은 "이 오빠가 쉬는 텀이 없었어. 나도 그랬고. 근데 뭐 만날 기회도 없었고. 내가 무슨 휴대폰 광고라도 찍었어야 했나?"라고 이서진을 들었다 놨다 해 폭소를 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)