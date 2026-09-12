'비서진' 서인영 사용 설명법에 "애가 아니잖아, 40대잖아"···'수발 포기' 선언한 이유는?

비서진이 대노했다.



11일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 my 스타 서인영에 대한 업무 인수인계를 받는 비서진의 모습이 그려졌다.



이날 서인영의 매니저는 주요 업무로 속옷 화보 촬영이 예정되어 있음을 밝혔다. 이에 김광규는 "아 불편하네"라며 민망함을 감추지 못했고, 이서진도 마찬가지였다.



이어 매니저는 서인영의 사용 설명법을 열거했다. 그는 가장 먼저 "인영이가 기선 제압을 하려고 눈싸움을 할 거다. 그때 눈을 피하면 안 된다. 기싸움에서 지면 피곤한 하루가 된다"라고 했다.



이에 김광규는 "개과천선했다며"라고 지적했고, 매니저는 "하는 중이다"라고 정정해 웃음을 자아냈다.



이어 매니저는 "인영이가 다이어트 중이라 예민한데 여자가 아니라 5살짜리 남자아이라고 생각하고 대해줘야 한다"라고 조언했다.



이를 들은 이서진은 "그런데 애기가 아니잖아. 40대잖아. 난 5살 남자애 정말 싫어한다"라고 했다. 그러면서 이서진은 "성격적으로 문제가 있네. 문제가 있어. 그러니까 이슈가 많지"라고 지적했다.



비서진의 원성에도 서인영의 매니저는 꿋꿋하게 서인영 사용 설명법을 계속 읊었다. 이에 이서진은 "형이 해라 오늘"이라며 수발 포기를 선언했고, 김광규 역시 "나도 못해"라고 두 손을 들었다.



수발 포기를 선언하는 두 사람을 막아선 매니저에 김광규는 "인수인계만 15분이 지나고 있다. 이게 무슨 개과천선이냐"라고 했고, 이서진은 "개과천선하면 다시 올게"라고 말해 폭소를 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)