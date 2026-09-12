[스브스夜] '재벌X형사2' 정은채, "내가 너 믿잖아, 절대 아니라고 믿어"···살인 누명 쓴 안보현에 '확고한 믿음'

안보현을 살인자로 만든 것은 유승호?



11일 방송된 SBS 금토 드라마 '재벌X형사 시즌2'(이하 '재벌X형사2')에서는 함정에 빠져버린 진이수의 모습이 그려졌다.



이날 진이수는 김영환의 살인 혐의로 구속되었다. 모든 증거들이 그가 범인이라고 가리키는 가운데 강력 1팀 만은 그의 결백을 믿고 진상을 밝히고자 수사를 시작했다.



주혜라는 수사를 위해 진이수의 옆집을 찾았다. 그의 옆집에 살고 있던 가수 고단비는 주혜라를 향해 "근데 수사를 왜 그렇게 하냐, 진이수 범인 아니잖냐. 다른 남자가 들어왔잖냐"라고 말해 눈길을 끌었다.



스토킹에 시달려 현관 앞에 센서를 설치해 두었던 고단비. 이에 사건 당일 진이수의 집으로 어떤 남성이 들어가는 것을 보게 되었던 것.



이에 주혜라는 진이수가 절대 범인이 아니라 확신하고 그를 찾아갔다. 하지만 진이수는 평소와 다른 약한 모습을 보였다. 그러자 주혜라는 "야 정신 차려"라고 말했다.



진이수는 "내가 그렇게 신뢰 가는 인간이 아니잖아"라고 했고, 주혜라는 "신뢰가 왜 안 가? 내가 너 믿잖아. 절대 아니라고 우리가 믿고 움직이고 있다"라며 진이수에 대한 확고한 믿음을 드러냈다.



이어 주혜라는 "네가 들어가고 너네 집에 들어간 남자가 있다. 네가 마약에 취하게 한 후 들어가서 김영환을 죽인 거다"라며 새로운 용의자가 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.



이를 들은 진이수는 유성원이 자신을 찾아왔다고 했다. 그는 "이게 내 진짜 모습이라면서 인정하라고. 내가 살인자라는 게 기쁜 거 같은 그런 눈빛이었다"라고 말했다. 이에 주혜라는 "혹시 유성원이 꾸민 일일까?"라고 물었고, 진이수는 "유성원? 걔가 왜?"라고 당혹스러운 눈빛을 했다.



진이수가 범인이 이라는 증거들이 다 잘못되었음을 밝혀낸 강력 1팀. 이들은 형사기동대 1팀을 찾아가 살인 사건의 진짜 용의자가 있다고 밝혔다.



그리고 진이수 손에 묻어있던 마약은 김영환이 그에게 일부러 묻혀 중독되게 한 마약이라는 사실도 덧붙였다. 또한 진이수의 자백이자 신고 목소리 역시 조작된 것임을 밝혀 눈길을 끌었다.



이에 주혜라는 "진범 잡히면 어떻게 될까요?"라며 "제가 구해드린다고 했잖냐. 근무 태만으로 징계받는 건 어쩔 수 없고 한수그룹이 진 형사가 소송은 안 걸게 해 드리겠다. 진이수 풀어달라"라고 했다.



결국 풀려난 진이수는 경찰 공무원증도 되찾아 밝게 웃었다. 그리고 그는 최정훈에 대한 해임 결의안을 뒤집으며 한수그룹도 지켜냈다.



한편 방송 말미에는 살인 용의자 추적하는 강력 1팀이 또 한 번 위기에 직면한 모습이 그려져 이후 전개에 대한 궁금증을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)