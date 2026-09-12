트럼프 "5천 달러 배당금 실현될 것…공화당에 투표하라"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 어제 '미국 성인 1인당 5천 달러(약 671만 원) 배당금 지급' 공약이 반드시 실현된다고 강조하며 중간선거에서 여당인 공화당에 투표할 것을 촉구했습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "우리나라가 수조 달러의 경제 발전, 투자, 그리고 순수한 성공을 거둔다는 사실 때문에 미국의 모든 성인에게 지급될 5천 달러 트럼프 배당금은, 이 정책이 절대 실현되지 않길 바라는 '바보 민주당원'(Dumocrats·'Democrats'와 'Dumb'의 합성어)의 비판을 받고 있지만, 실현될 것"이라고 적었습니다.그는 이어 지난해 자신이 추진한 대규모 감세 법안이 통과된 점, 미군 장병들에게 미국 건국 연도(1776년)를 의미하는 1천776달러를 특별 배당금으로 지급한 점 등을 야당의 반대를 꺾고 성공한 사례로 들었습니다.트럼프 대통령은 그러면서 "내가 무언가를 말할 때 그건 진심이다. 5천 달러 배당금은 미국인이 마땅히 받을 것이기 때문에 실현될 것"이라고 강조한 뒤 "공화당에 투표하라"고 촉구했습니다.트럼프 대통령은 텍사스주 댈러스에서 열린 공화당 중간선거 전당대회 첫날인 9일 기조연설에서 이 공약을 발표했습니다.민주당 정치인들은 "트럼프는 납세자 세금으로 마련된 피 묻은 돈으로 당신의 표를 사길 원한다" "부패하고 노골적으로 불법적인 것"이라며 맹비난했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)