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[단독] 맨날 틀리더니…'비' 적중률 10년 중 '바닥'

정구희 기자
작성 2026.09.12 07:12 수정 2026.09.12 07:13 조회수
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<앵커>

올여름 비 예보 소식이 자꾸 틀린다고 느끼신 분들 많으셨을 겁니다. 저희가 기상청 내부 자료를 입수해 확인해 보니 예보의 정확도를 평가하는 강수 적중률이 최근 10년 가운데 올해 가장 낮았던 것으로 드러났습니다.

정구희 기자가 취재했습니다.

<기자>

지난 7월 23일 서울에 비가 온다는 예보에 시민들의 손에는 우산이 들려 있었지만 비가 온다는 시간은 빗나갔습니다.

[노지수 (지난 7월 23일) : 계속 시간마다 변해 가지고 사실 내일 예보를 믿고 있진 않고 당장 날씨만 찾아보는 거 같아요.]

다음날인 24일도 새벽부터 오후 5시까지 계속 비가 예보됐지만 정작 서울 전역에는 비가 한 방울도 오지 않았습니다.

SBS가 입수한 기상청 내부 자료에 따르면 올해 여름인 6월부터 8월까지 기상청의 예보 정확도는 84%로 나타났습니다.

84%는 이렇게 계산한 것입니다.

맑다고 예보했는데 실제로 날이 맑거나 비가 올 수가 있고요, 또 비가 온다고 예보를 했는데 비가 오거나 맑은 경우가 있습니다.

이 4가지 경우의 성적을 모두 반영한 예보 정확도가 84%라는 것입니다.

하지만 시민들의 체감은 조금 다릅니다.

맑다고 예보했는데 맑은 날은 날씨에 대한 관심이 조금 떨어지니까 제외하고요.

비가 이렇게 예보된 날이나 또 실제로 예보가 없었는데도 비가 내린 날만을 따지는 '강수 적중률'을 계산하는데, 이 수치가 올여름에는 0.32로 나타난 것입니다.

10번 중에 3번꼴로만 맞았다는 얘기입니다.

강수 적중률은 0.5~0.6 정도가 현대 과학의 한계이기는 하지만 최근 10년간 여름철 가운데 올해 강수 적중률이 최하위를 기록했을 만큼 유독 많이 틀렸습니다.

[김위상/국민의힘 의원 (국회 기후에너지환경노동위원회) : 한국형 수치예보 모델은 6차례 개선을 이제 거쳤지만 현재 운영 중인 최신 버전은 6년 전 초기 버전보다 낮은 성적을 거두고 있습니다. 예측이 어려워졌다는 설명만으로는 부족한 부분이 상당히 많은 것 같습니다.]

기상청은 지난 7월의 경우 비가 내린 날만 따진 예보 정확도는 최근 10년 치 가운데 2위를 기록했다고 해명했습니다.

또 재난 방지에 최선을 다하기 위해 후속 기상위성 등 관측망을 확충하고 새로운 예측 모델을 도입해 예보의 정확도를 끌어올리겠다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 신동환·김세경, 영상편집 : 정용화, 디자인 : 황세연)
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