이진숙 집회에 '대통령 영정'…범여권 맹반발

<앵커>



5·18 민주화 운동을 왜곡하는 토론회를 주최해 비판을 받았던 이진숙 국민의힘 의원이 비슷한 취지의 집회를 국회에서 또 열었습니다. 이재명 대통령의 영정사진까지 등장하면서 범여권에서는 강한 비판이 쏟아졌습니다.



김관진 기자입니다.



<기자>



그제(10일) 국회 본청 앞에서 이진숙 국민의힘 의원이 주최한 집회.



이 의원은 지난달 자신이 '5·18 민주화운동' 관련 토론회를 주최했다가 왜곡이라는 비판을 받은 데 대해 거듭 '표현의 자유'를 외쳤습니다.



[이진숙/국민의힘 의원 : 저기 저 국회 도서관에서 5·18 토론회를 연 것이 5·18 정신 모독입니까?]



그런데 그제 집회에서는 부정선거 음모론과 '5·18 북한군 개입설' 등이 난무했습니다.



한 참석자는 집회 장소 한 편에 이재명 대통령의 영정사진까지 설치했습니다.



이 의원 측은 '주최 측과 무관하다'고 해명했지만 민주당은 이 의원이 파렴치한 행위를 반복한다면서 현직 대통령의 영정을 집회 도구로 사용하는 일이 다른 곳도 아닌 국회에서 발생했다고 규탄했습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 단언컨대 대한민국에 이런 국회의원 필요 없습니다. 이 후안무치한 사람을 이대로 두지 않겠습니다.]



조국혁신당도 국회가 극우 세력의 놀이터로 전락하고 있다며 이 의원을 제명하라고 촉구했습니다.



국회사무처는 "5·18에 대한 왜곡과 명예훼손이 반복되고 국회가 극단적 혐오와 갈등의 공간으로 변질됐다"며 강한 유감을 표명했습니다.



민주당은 지난달 이 의원에 대한 징계안을 국회에 제출한 데 이어 제명 또는 자격 정지 방안을 추진하고 있습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 장현기, 사진출처 : 노컷뉴스)