유가 폭탄에'휘청'…물가 '연쇄 상승' 우려

<앵커>



중동 전쟁이 확전 양상으로 급변하면서 국제유가가 배럴당 100달러를 훌쩍 뛰어넘었습니다. 기름값과 항공료를 중심으로 물가 상승 우려가 커지면서, 주식 시장도 크게 휘청이는 등 국내 경제에 적신호가 켜졌다는 분석이 나옵니다.



권란 기자입니다.



<기자>



코스피가 3거래일 만에 다시 7천 선을 반납하고 6천900대까지 밀렸습니다.



중동 전쟁이 확전 양상으로 가면서 국제유가와 금리가 동반 상승하고, 물가 부담, 경기 둔화 우려까지 커진 영향입니다.



국제유가가 치솟고 있지만, 일단 단기 수급에는 큰 문제가 없다는 게 정부 판단입니다.



다음달 원유와 나프타 도입 물량은 지난해와 비교해 90% 이상 확보했다는 것입니다.



일부 정유사들은 올해 말까지 필요한 물량을 확보한 것으로도 알려졌습니다.



하지만 호르무즈 해협 대체 항로였던 홍해까지 위협받는 이중 병목 위기가 현실화하면 더 이상 안심할 수만은 없습니다.



[장태환/에너지경제연구원 부연구위원 : 수에즈를 통해서 물량을 유통을 시킬 수 있습니다. 다만 물량이 남아공 희망봉을 돌아서 와야 하기 때문에 운송 시간이 한 달 내외보다 훨씬 더 길어지고, 길어진 만큼 운임도 내야 되고….]



항공료는 벌써 꿈틀대고 있습니다.



총 33단계로 나뉘는 국제선 유류할증료는 지난 5월 최고 단계로 정점을 찍은 뒤 하락하다 이달 들어 다시 7단계가 뛰었습니다.



대한항공 기준으로 미국 뉴욕 왕복노선은 유류할증료만 70만 원이 넘습니다.



최근 급등한 국제유가가 반영되면 다음 주 발표될 10월 유류 할증료도 추가로 오를 가능성이 있습니다.



국내 주유소 기름값은 석유 최고가격제 덕분에 안정세를 이어가고 있지만 최고가격제 출구 찾기는 당분간 어려워졌습니다.



현재 적용되고 있는 9차 최고가격제는 오는 18일까지인데, 산업부 관계자는 최고가격제 종료를 논의할 상황이 아니라며 연장 가능성을 내비쳤습니다.



하지만 유가 상승분을 반영해 최고가격을 올리면 국내 기름값과 물가를 자극할 수 있고, 현 수준을 유지하려면 정유사 손실 보전을 위한 재정 부담은 커질 수밖에 없는 난처한 입장입니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 김진원, 디자인 : 서승현·박천웅)