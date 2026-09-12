1. "판사 아들 채용 떳떳"…"공개 면접 형태 아냐"



김승원 법무부 장관 후보자가 제넨셀 설립자의 구속영장을 기각한 판사 아들을 입법보조원으로 채용한 것은 떳떳한 공개면접 채용이었다고 밝혔습니다. 하지만 SBS 취재에 응한 당시 채용담당 관계자는 공개면접으로 보기는 어렵다고 말했습니다.



2. '임상 승인' 두고 "식약처 사과"…"특혜 아냐"



국회 보건복지위에서 김승원 법무장관 후보자의 '식약처 청탁의혹'을 놓고 집중 질의가 이어졌습니다. 국민의힘은 유력 정치인의 전화 한 통으로 부실 서류도 승인됐다고 비판했는데 식약처장은 특혜는 없었다고 반박했습니다.



3. "9·11 테러는 끔찍한 악…그것이 오늘 싸우는 이유"



9·11 테러 25주년을 맞아, 트럼프 미 대통령이 펜타곤 추모식에 참석했습니다. 트럼프 대통령은 9·11 테러는 끔찍한 악의 순간이었다며 그게 바로 우리가 오늘 싸우는 이유라고 이란 전쟁의 정당성을 항변했습니다.



4. 유가 폭탄에 '휘청'…물가 연쇄 상승 우려



국제유가 급등에 국내 경제도 빨간불이 켜졌습니다. 국내 증시는 다시 7천선을 반납했고 항공료와 기름값 상승 등 물가 상승 우려도 커지고 있습니다.