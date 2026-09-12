길어지는 전쟁…사우디 8월 원유 공급량 30여 년만에 최저

▲ 뉴욕 브루클린의 한 주유소 (자료사진)

중동 전쟁의 영향이 이어지면서 국제에너지기구(IEA)가 올해 전 세계 석유 공급과 수요 전망치를 하향 조정했습니다.로이터, 블룸버그 통신에 따르면 IEA는 현지시간 어제(11일), 낸 석유 시장 보고서에서 올해 하루 평균 석유 공급량이 1억 70만 배럴로, 지난해와 비교해 570만 배럴 감소할 것이라고 밝혔습니다.지난달 보고서에서 예상한 430만 배럴보다 더 큰 감소폭을 전망한 것입니다.석유 수요 전망치도 하루 평균 90만 배럴 낮아져 지난해 대비 250만 배럴 감소가 예상됐습니다.이같은 감소폭은 코로나19 팬데믹이 전 세계 경제를 뒤흔들었던 2020년 이후로 최대입니다.IEA는 걸프지역 석유 공급이 회복해 수요보다 늘어나고 유통이 정상화하는 시점에 대한 전망도 내년으로 늦췄습니다.지난달 보고서에선 올해 4분기 회복을 시작할 걸로 전망됐습니다.원유 공급의 경우 석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국을 더한 OPEC플러스(+)의 지난 8월 공급은 3천310만 배럴로 150만 배럴 줄었습니다.사우디아라비아의 8월 원유 공급은 하루 평균 600만 배럴로 전월보다 230만 배럴이나 감소해 30여 년 만에 가장 적은 수준으로 떨어졌습니다.이는 사우디가 OPEC에 밝힌 양보다는 다소 적습니다.8월 한달간 전 세계 재고는 9천500만 배럴, 하루 평균 310만 배럴 감소했습니다.IEA는 "이제까지 시장 균형에 재고가 중대한 역할을 했다"며 "완충장치가 줄어들고 세계 정유 시스템이 한계에 다다라 더 큰 시장 압박과 수요 붕괴를 막으려면 중동, 그리고 러시아와 우크라이나 전쟁을 해결할 진전이 필요하다"고 강조했습니다.IEA는 지난 10일 내놓은 별도의 보고서에서 중동 전쟁으로 액화천연가스(LNG) 운송 차질이 빚어지며 천연가스 가격이 뛰어오른 영향으로 글로벌 석탄 수요가 증가세라고 전했습니다.올해 석탄 수요는 89억 4천만t으로, 지난해보다 1.2% 늘어 2년 연속 역대 최다를 기록할 것으로 전망됐습니다.앞서 지난해 12월 내놓은 보고서에서는 지난해보다 수요가 감소할 것으로 예상됐으나 전쟁의 영향으로 뒤집힌 것입니다.IEA는 "(가스 가격 상승이) 가스 발전 설비와 용량이 있는 국가에서 석탄 화력발전을 늘리도록 부추겼다"며 "중국과 한국, 일본, 유럽 등지에서 두드러진 가스 가격 상승의 영향이 나타났다"고 지적했습니다.강력한 엘니뇨 현상으로 냉방 수요가 늘고 수력발전이 줄어든 것도 아시아 석탄 주소비국에서 수요를 끌어올린 것으로 분석됐습니다.(사진=게티이미지)