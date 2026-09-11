'아시안게임 대표' 문도엽, 신한동해오픈 2R 단독 선두 도약

▲ 문도엽

이번 아이치·나고야 아시안게임에 남자골프 국가대표로 출전하는 문도엽 선수가 한국프로골프(KPGA) 투어 신한동해오픈 2라운드에서 단독 선두에 올랐습니다.문도엽은 오늘 인천시 잭 니클라우스 골프클럽 코리아에서 열린 제42회 신한동해오픈 2라운드에서 버디 9개, 보기 2개로 7언더파를 몰아쳤습니다.중간 합계 10언더파를 기록한 문도엽은 2위 오호리 유지로(일본)에 1타 앞서 순위표 맨 윗자리에 이름을 올렸습니다.KPGA 투어 통산 6승을 올렸고 올 시즌에도 경북오픈에서 우승해 1승이 있는 문도엽은 통산 7승과 시즌 2승을 노립니다.문도엽은 이번 아시안게임에 김주형, 김성현과 함께 출전해 개인전과 단체전 우승에 도전합니다.일본의 오호리 유지로가 합계 9언더파로 문도엽에 1타 뒤진 단독 2위에 올랐고, 지난 시즌 다승(3승)과 대상, 평균타수, 상금왕 등 주요 부문을 휩쓸었던 옥태훈이 시즌 3승을 노리는 장유빈과 함께 합계 8언더파 공동 3위에 포진했습니다.일본프로골프투어(JGTO)와 공동 주관하는 이번 대회는 우승자에게 KPGA 투어 5년 시드와 함께 JGTO 2년 시드를 줍니다.총상금 15억 원, 우승 상금 3억 원이 걸린 이번 대회는 오는 일요일(13일)까지 열립니다.(사진=KPGA)