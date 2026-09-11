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[날씨/XR] 제주 비, 주말 일교차 주의

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작성 2026.09.11 21:02 수정 2026.09.11 21:47 조회수
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가을이 성큼 다가온 가운데 이번 주말에도 무난한 가을 날씨 즐기기 좋겠습니다.

오늘(11일)처럼 이렇게 하늘에 구름만 많이 끼겠는데요.

우리나라 대기 약 5km 부근 상공에는 이렇게 상층의 기압골이 지나고 있습니다.

이 영향으로 주말 동안 하늘에 구름이 많겠는데요.

다만 지상에는 고기압이 자리하면서 대체로 하늘 자체는 맑을 것으로 보입니다.

한편, 일요일 새벽부터 아침 사이 수도권과 강원도에는 빗방울이 조금 떨어질 수 있겠습니다.

오후부터 밤사이 제주 산지에는 5~10mm의 비가 내리겠습니다.

어제와 오늘 부쩍 쌀쌀해진 공기에 두터운 외투 꺼내신 분들 많으시죠.

오늘 서울의 아침 기온이 13도 선으로 10월 초에 해당하는 쌀쌀함을 보였는데요.

내일부터는 바람의 방향이 서풍 계열로 바뀌면서 기온도 점차 제자리를 되찾겠습니다.

다만 크게 벌어지는 일교차는 계속 유의하셔야겠습니다.

내일 자세한 기온 살펴보겠습니다.

서울의 기온이 아침에 17도, 춘천이 13도로 오늘보다는 높겠지만 여전히 평년 수준을 다소 밑도는 곳도 있겠습니다.

낮 기온은 서울이 28도, 광주가 30도까지 오르겠습니다.

다음 주는 중반까지 대체로 맑은 날씨 속 일교차가 무척 크게 벌어지겠습니다.

(남유진 기상캐스터)
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