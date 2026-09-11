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이진숙 집회에 '대통령 영정사진'…"후안무치" 맹반발

김관진 기자
작성 2026.09.11 20:46 수정 2026.09.11 21:47 조회수
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<앵커>

5.18 민주화 운동을 왜곡하는 토론회를 열어 비판을 받았던 이진숙 국민의힘 의원이, 이번엔 국회에서 비슷한 취지의 집회를 열었습니다. 여기에 이재명 대통령의 영정사진까지 등장했습니다. 민주당은 이대로 두지 않겠다며 강하게 비판했습니다.

김관진 기자의 보도입니다.

<기자>

어제(10일) 국회 본청 앞에서 이진숙 국민의힘 의원이 주최한 집회.

이 의원은 지난달, 자신이 '5.18 민주화운동' 관련 토론회를 주최했다가 왜곡이란 비판을 받은 데 대해 거듭 '표현의 자유'를 외쳤습니다.

[이진숙/국민의힘 의원 : 저기 저 국회 도서관에서 5·18 토론회를 연 것이 5·18 정신 모독입니까?]

그런데, 어제 집회에선 부정선거 음모론과 '5.18 북한군 개입설' 등이 난무했습니다.

한 참석자는 집회 장소 한 편에 이재명 대통령의 영정 사진까지 설치했습니다.

이 의원 측은 '주최 측과 무관하다'고 해명했지만, 민주당은 이 의원이 파렴치한 행위를 반복한다면서 현직 대통령의 영정을 집회 도구로 사용하는 일이 다른 곳도 아닌 국회에서 발생했다고 규탄했습니다.

[한병도/민주당 원내대표 : 단언컨대 대한민국에 이런 국회의원 필요 없습니다. 이 후안무치한 사람을 이대로 두지 않겠습니다.]

조국혁신당도 국회가 극우 세력의 놀이터로 전락하고 있다며 이 의원을 제명하라고 촉구했습니다.

국회사무처는 "5.18에 대한 왜곡과 명예훼손이 반복되고 국회가 극단적 혐오와 갈등의 공간으로 변질됐다"며 강한 유감을 표명했습니다.

민주당은 지난달, 이 의원에 대한 징계안을 국회에 제출한 데 이어 제명 또는 자격정지 방안을 추진하고 있습니다.

(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 장현기, 사진출처 : 노컷뉴스)
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