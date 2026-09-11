"용혜인 부적합" 61%…이 대통령 지지율 38% '최저치'

<앵커>



각종 논란 속에 어제(10일) 기자회견을 자청해 의원도 장관도 포기하지 않겠다고 '마이웨이'를 선언해 버린 용혜인 성평등가족부 장관 후보자, 오늘 출근길에서 이렇게 말했습니다.



[용혜인/성평등가족부 장관 후보자 : 제가 국민만 믿고 필요한 부분들 소상하게 설명해 나가겠습니다.]



그런데 오늘 발표된 여론조사에선 용 후보자가 장관에 부적합하단 응답이 61%, 적합은 13%에 불과했습니다.



김보미 기자가 전하겠습니다.



<기자>



여론조사 업체 한국갤럽이 지난 8일부터 사흘간 전국 만 18세 이상 1천 명을 대상으로 조사한 결과를 오늘 발표했습니다.



용혜인 성평등가족부 장관 후보자에 대해 '장관으로 적합하다'는 응답은 13%, '적합하지 않다'는 61%로 집계됐습니다.



'의견 유보'는 26%로 나타났습니다.



정당 지지층별로 보면, 민주당 지지층에서도 적합 26%, 부적합 51%로, 부적합이 과반이었고, 국민의힘 지지층에선 적합 2%, 부적합 81%였습니다.



연령별론 29세 이하에선 적합 15%, 부적합 43%로 나타났고, 30대 이상 모든 연령층에선 부적합이 60%를 넘었습니다.



특히, 60대에선 부적합이 71%나 됐습니다.



성별로 보면, 남성의 경우, 적합 10%, 부적합 71%였고, 여성은 적합 16%, 부적합 51%로 조사됐습니다.



지난 1월, 갤럽이 이혜훈 당시 기획예산처 장관 후보자에 대해 인사청문회 2주 전 실시했던 여론조사의 경우, 적합 16%, 부적합 47%로 나타난 바 있습니다.



용 후보자는 이 후보자보다 부적합 응답 비율이 14% 포인트 높습니다.



이 후보자는 이후 인사청문회를 거쳤지만, 결국, 지명이 철회됐습니다.



김승원 법무장관 후보자에 대해선, 응답자의 22%가 '적합하다', 43%가 '적합하지 않다'고 답했습니다.



36%는 '의견 유보'였습니다.



민주당 지지층에선 '적합' 42%, '부적합' 22%로 긍정 평가가 더 많았고, 국민의힘 지지층에선 '적합' 4%, '부적합'이 71%로 부정 평가가 압도적이었습니다.



이재명 대통령의 국정 지지도는 '잘하고 있다' 38%, '잘못하고 있다' 51%였습니다.



갤럽의 지난주 조사와 비교해 이 대통령 지지율은 2% 포인트 떨어져 처음으로 30%대 지지율을 기록했고, 취임 후 최저치를 갈아치웠습니다.



부정 평가 이유론 부동산 정책 24%, 인사 16%, 경제 민생 10%로 조사됐는데, '인사'를 꼽은 응답이 지난주보다 7% 포인트 늘어나 눈길을 끌었습니다.



(영상편집 : 박선수, 디자인 : 조수인·김예지·김한길)