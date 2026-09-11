이현중 폭발하며 54점 차 대승…남자농구, 8강행 눈앞

▲ 11일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 예선 대한민국 대 인도네시아 경기. 한국 이현중이 드리블을 하고 있다.

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2014년 인천 대회 이후 12년 만에 정상 탈환에 나선 한국 남자 농구 대표팀이 조별리그 2연승을 달리며 8강 진출의 9부 능선을 넘었습니다.니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국(국제농구연맹 랭킹 57위)은 11일 일본 나고야의 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 조별리그 A조 2차전에서 인도네시아(92위)를 102-48, 무려 54점 차로 완파했습니다.전날 사우디아라비아(64위)를 82-66으로 꺾은 데 이어 두 경기 연속 대승을 거둔 한국은 8강 진출의 9부 능선을 넘었습니다.이번 대회에서는 각 조 1·2위 팀과 3위 중 성적이 좋은 상위 2개 팀이 8강 토너먼트에 진출해 메달을 다툽니다.만약 이날 오후 7시에 열리는 같은 조 경기에서 일본(22위)이 사우디아라비아를 잡는다면, 한국과 일본이 나란히 2승을 거두고 사우디아라비아와 인도네시아가 2패를 안게 돼 한국의 최소 조 2위 확보 및 8강 진출이 조기에 확정됩니다.이날 한국은 시작부터 '에이스' 이현중의 시원한 3점포로 포문을 열더니 적극적인 리바운드 가담으로 초반 기세를 올렸습니다.이현중이 0-5로 밀리던 중 초반 팀의 5연속 득점을 책임지고 리바운드 6개를 걷어내며 활약했고, 유기상이 쿼터 막판 연속 3점 슛을 터뜨리며 1쿼터를 18-10으로 뒤집은 채 마쳤습니다.2쿼터에서는 변준형과 장재석의 콤비 플레이가 빛을 발하며 27-15, 12점 차까지 격차를 벌렸습니다.하지만 인도네시아의 3점 슛이 틈틈이 림을 가르면서 10점 차 안팎의 리드를 유지할 뿐 더 멀리 도망가지는 못했습니다.39-30, 9점 차로 앞선 채 돌입한 3쿼터부터 한국은 주특기인 외곽포를 유감없이 터뜨리며 확고한 승기를 잡았습니다.이현중이 3점 슛 3방을 포함해 3쿼터 초반 10연속 득점을 몰아치며 주도권을 완벽히 틀어쥐었고, 유기상의 3점포와 이승현의 미들 슛까지 힘을 보태며 3쿼터 종료 3분 17초 전 66-36, 30점 차까지 달아났습니다.한국은 3쿼터에만 무려 31점을 쏟아붓는 동안 인도네시아의 공격을 단 11점으로 꽁꽁 묶으며 70-41로 크게 앞선 채 '문제의 4쿼터'에 돌입했습니다.그간 초반 리드를 잘 잡고도 마지막 쿼터만 되면 고질적인 '뒷심 부족'을 여실히 드러내며 흔들렸던 한국이었지만, 이날만큼은 달랐습니다.마지막 4쿼터에서는 유기상이 3점 슛 4개를 몰아치며 공격의 선봉에 섰습니다.한국은 4쿼터 중반 86-45, 41점 차까지 훌쩍 달아나며 남은 시간 내내 여유롭게 경기를 운영한 끝에 대승을 완성했습니다.이날 4쿼터 점수는 한국이 32-7로 압도했습니다.이날 이현중은 3점 슛 4개를 포함해 24점 10리바운드로 '더블더블'을 작성하고 어시스트 3개를 곁들이며 맹활약했습니다.유기상 역시 3점 슛 12개 중 7개(성공률 58％)를 림에 꽂아 넣는 쾌조의 슛 감각으로 21점을 올렸고, 리바운드도 4개를 걷어내며 궂은일에 적극적으로 가담했습니다.조별리그 2연승으로 자신감을 한껏 끌어올린 한국은 오는 13일 일본과 조별리그 최종전을 벌입니다.(사진=연합뉴스)