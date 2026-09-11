에이티즈 산, 5년 만에 '런닝맨' 금의환향…"돈 좀 들어오니?" 지석진 질문에 당황

글로벌 스타로 부상한 그룹 에이티즈 멤버 산과 대세 배우 한지은이 SBS '런닝맨'을 찾아 예측 불가의 레이스를 펼친다.



오는 13일(일) 방송되는 SBS '런닝맨'에는 최근 'BAD' 챌린지 열풍을 일으키며 세계적인 인기를 누리고 있는 에이티즈 산이 5년 만에 출연한다.



최근 진행된 녹화에서 '북부대공' 착장으로 등장한 산은 직접 오리지널 'BAD' 안무를 선보이며 현장을 달궜다. 김종국은 헬스장 친분을, 하하는 경상도 출신임을 내세워 친분 경쟁을 벌인 가운데, 지석진은 손으로 돈 모양을 만들며 "이거 좀 들어오니?"라고 단도직입적인 수입 질문을 던져 산을 당황케 했다. 하지만 산은 망설임 없이 솔직한 대답을 내놓아 현장을 놀라게 만들었다.



함께 출연한 배우 한지은은 '황녀'로 등장해 산과 'BAD' 챌린지를 함께하며 남다른 열의를 보였다. 그러나 얼마 지나지 않아 거지 분장을 한 채 멤버들의 놀림을 받는 등 극과 극의 수난을 겪으며 남다른 예능감을 선보였다.



한편 이날 레이스는 '북부대공' 산, '복부대공' 양세찬, '바부대공' 하하가 팀을 이끄는 '대공님, 이 안에 외지인이 있습니다'로 진행된다. 세 팀 사이에 정체를 숨긴 2명의 '외지인'을 찾기 위해 멤버 간 팽팽한 심리전과 치열한 눈치 싸움이 펼쳐진다.



초특급 게스트들과 함께하는 '런닝맨'은 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 중계 여파로 오는 13일 일요일 오후 4시 50분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)