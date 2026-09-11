[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 손석민 SBS 논설위원
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● 與, '한동훈 제보자' 공개
한민수 / 더불어민주당 최고위원
"한동훈은 지금 위기…수사기관서 진상 조사 들어갈 것"
"한동훈 '공익제보'라며 피해가…정확히 출처 밝혀야"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"국힘, 한동훈-민주 '전면전'에 인사청문회 묻힐까 우려"
"민주당 한동훈 공세…방식과 절차 수준 이하"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 박선원의 제보자 공개에 한동훈 "공익제보자 아웃팅?…나를 물어뜯어라"
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