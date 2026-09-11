[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 손석민 SBS 논설위원
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● 인선 난맥…李 지지율 '늪'
한민수 / 더불어민주당 최고위원
"이 대통령, 민생·인사·파병 등 직접 국민께 설명하면 좋을 듯"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"이 대통령, 직접 일도양단해 정확한 입장 밝혀줘야"
손석민 / SBS 논설위원
"이 대통령, 추석 연휴 직전에 현안 기자회견 할 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 청와대 수석들 "이 대통령 기자회견 준비 중"…한다면 다음 주 목금?
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