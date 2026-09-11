[여담야담] 청와대 홍익표 "용혜인, 여당 내 우려 전달받아"…여권, 용혜인 지명 철회 수순?

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 손석민 SBS 논설위원
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● "김승원 잘된 인사…지킬 것" ~ ● 임명 반대, 찬성의 '2배'↑
한민수 / 더불어민주당 최고위원
"한동훈, 김승원 관련해 과도하게 몰입돼 있어"
"민주당 기조 바뀐 것 없어…김승원 의혹 근거 없다고 판단"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"김승원 논란, 국민적 눈높이에서 장관에 적합한지 의구심"
"'김승원 임명·용혜인 낙마' 당청 교감…합리적 의심"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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