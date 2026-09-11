미 기술주 삭풍에 삼전닉스 2∼3%↓…외인·기관 순매도 1∼2위

▲ 삼성전자·SK하이닉스

간밤 유가 상승과 미 국채 금리 급등 속 미국 기술주가 휘청이면서 오늘(11일) 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 하락했습니다.이날 삼성전자는 전장보다 3.53% 내린 25만 9천500원에 거래를 마쳤습니다.전날에 이어 이틀 연속 하락세입니다.장중에는 한때 4.65% 하락한 25만 6천500원까지 밀리기도 했습니다.SK하이닉스도 2.21% 내린 181만 2천 원에 장을 마쳤습니다.장중에는 한때 4.59% 하락한 176만 8천 원까지 내리기도 했습니다.간밤 뉴욕 증시는 유가와 금리의 고공행진 부담에 3대 지수가 나흘째 하락했습니다.다우존스30 산업평균지수는 0.60% 하락했고 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.58%, 0.65% 내렸습니다.8월 생산자물가지수(PPI)가 예상치에는 부합했지만, 연방준비제도(연준·Fed)가 주요 지표로 참고하는 개인소비지출(PCE) 지수에 영향을 미치는 일부 항목이 높게 나오면서 이달 예정된 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준이 기준 금리를 인상할 가능성이 커진 영향입니다.이에 미국 10년물 국채 금리는 장중 4.95%를 넘어서면서 2023년 10월 이후 가장 높은 수준으로 올라섰습니다.전쟁 장기화 및 원유 공급 차질 우려로 국제 유가도 상승했습니다.10월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 6.69% 오른 배럴당 102.48달러, 브렌트유 11월물은 6.34% 상승한 107.63달러에 마감했습니다.금리에 민감한 기술주를 중심으로 매도세가 나타나면서 엔비디아와 마이크론 테크놀로지가 2.26%, 4.90%씩 하락했고 인텔도 6% 가까이 빠졌습니다.SK하이닉스 ADR(미국주식예탁증서)도 5.20% 내렸습니다.이에 국내 반도체주 투자심리도 덩달아 위축되면서 매도세가 출회된 모습입니다.특히 이날 외국인과 기관이 삼성전자와 SK하이닉스를 대거 팔며 주가를 끌어 내렸습니다.외국인은 이날 삼성전자를 9천120억 원, SK하이닉스를 1조 730억 원 순매도했습니다.하이닉스와 삼성전자는 외국인의 순매도 1위, 2위였습니다.기관 역시 삼성전자를 5천700억 원, SK하이닉스를 4천960억 원 팔았습니다.삼성전자와 하이닉스는 기관의 순매도 1위, 2위를 차지했습니다.(사진=연합뉴스)