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[자막뉴스] "한동훈 찾아가 사과" 하루 만에 결국…"사찰했지?" 질문에 대답이

김지욱 기자
작성 2026.09.11 16:16 조회수
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한성숙 국무총리가 국무총리실에서 한동훈 무소속 의원을 사찰했다는 의혹과 관련해 "부적절한 처신을 했다"며 사과했습니다.

한 총리는 오늘(11일) 오후 국회에서 열린 경제 분야 대정부 질문에 참석해 "국회의장실에도 상황을 설명했고, 오후 2시에 한 의원의 의원실에 가서 사과하는 걸로 알고 있다"고 밝혔습니다.

송언석 국민의힘 의원이 한 총리에게 사과를 요구하자 한 총리는 "공직자로서 야당 의원 기자회견 자리에서 신분을 정확히 밝히지 않은 채 질문한 것은 부적절하다고 생각한다"며 이렇게 답했습니다.

[한성숙/국무총리 : 특히 일반인이라고 답하면서 불필요한 오해와 논란을 초래한 점에 대해서도 한동훈 의원과 국민 여러분께 유감의 말씀을 드립니다.]

송 의원이 총리실에서 사찰팀을 운영하는 게 아니냐는 의혹을 제기하자, 이에 대해선 부인했습니다.

[한성숙/국무총리 : 사찰은 아닙니다. 저희 직원이 가서 좀 있다가 부적절한 질문을 했다고 생각합니다]

앞서 한 의원은 어제 외교·통일·안보 분야 대정부 질문에서 한 총리에게 사찰 의혹에 대한 해명을 요구했습니다.

이후 총리실은 의원 사찰이나 총리의 지시는 전혀 아니라며 "총리실 소속의 한 과장이 공개된 장소에서 즉흥적으로 궁금한 것을 질문한 것"이라고 해명했습니다.

그러면서 "이유 여하를 막론하고 현직 공직자가 국회의원 기자회견에서 신분을 밝히지 않은 채 질문한 것은 적절하지 않은 처신이기에 엄중 경고했다"는 입장을 내놨습니다.

(취재: 김지욱, 영상편집: 이다인, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)
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