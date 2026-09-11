이 대통령 "국제질서 극심한 혼돈…더 많은 나라와 외교 확장해야"

▲ 이재명 대통령이 11일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(11일) "국제질서가 극심한 혼돈의 터널을 지나고 있다"며 "지금은 우리의 힘을 키우고 외교 지평을 넓히고, 또 국제 사회와 긴밀한 공조를 통해 다양한 문제를 해결하는 지혜가 더없이 필요하다"고 말했습니다.프랑스 순방을 마치고 어제 귀국한 이 대통령은 오늘 청와대에서 수석보좌관 회의를 주재하며 "오직 국민과 또 국익, 더 나은 내일을 생각하며 그 길을 묵묵히 개척해 나가야겠다. 국민 여러분도 관심을 갖고 함께 해주시기를 부탁드린다"고 말했습니다.최근 호르무즈 파병에 대한 미국의 압박이 거세지는 등 외교적 난제가 쌓여가는 가운데, 국익 중심 외교를 펼치겠다는 의지를 부각하며 국민들의 지지를 당부하는 메시지로 풀이됩니다.이 대통령은 또 "모두 아시는 것처럼 현재 세계 질서가 빠르게 다극화되고 있다"며 "이런 때일수록 더 많은 나라들과 손잡고 더 다양한 지역으로 외교 영역을 확장해가야 한다"고 진단했습니다.이런 맥락에서 최근 있었던 프랑스 국빈방문, 다음 주 서울에서 열리는 한국-중앙아시아 정상회의를 거론하기도 했습니다.이 대통령은 우선 프랑스 국빈방문에 대해 "정치, 경제, 첨단 산업 그리고 문화와 예술 분야에 이르기까지 양국 간 파트너십을 한층 내실화하는 성과를 거뒀다"고 평가했습니다.그러면서 "시야를 좀 더 넓혀 보면 유럽연합(EU)의 핵심 국가인 프랑스와의 협력 강화로 우리의 대유럽 외교 지평도 그만큼 넓어질 것"이라고 기대감을 드러냈습니다.한국-중앙아시아 정상회의와 관련해서는 "중앙아시아는 유라시아 대륙의 지정학적 중심지이자 풍부한 에너지와 핵심 광물을 두루 갖춘 성장 잠재력이 매우 큰 지역"이라며 "이번 정상회의로 한국과 중앙아시아의 관계가 정상급의 다자협력 체제로 공고화되고, 신북방정책도 보다 탄력을 받을 것"이라고 내다봤습니다.한편 이 대통령은 네팔 홍수 피해자 수색·구조 작업에 더욱 힘써달라는 당부도 내놨습니다.이 대통령은 "현지 상황이 열악한 탓에 우리 국민에 대한 수색·구조 작업이 안타깝게도 별다른 진전을 보지 못하고 있다"며 "관계 기관은 혹여라도 실종자 수색 구조에 공백이 발생하지 않도록 네팔 정부 및 기업과 긴밀하게 협력해달라"고 주문했습니다.또 "향후 추가로 인력 파견이 필요하다고 판단되면 현지에서 직접 임무교대를 하는 방안도 검토해달라"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "실종자 가족의 마음을 정성을 다해 보살피는 일도 중요하다"며 "가족들이 국가로부터 혹여라도 버림을 받았다든지, 억울하다든지 하는 마음이 들지 않도록 소통에 최선을 다해달라"고 강조했습니다.(사진=청와대통신사진기자단 제공, 연합뉴스)