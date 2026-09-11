'연인처럼 동료 여직원 얼굴 합성' 구로구청 간부 벌금형

동료 여직원의 얼굴을 생성형 AI로 합성해 연인 사이인 것처럼 자신의 SNS에 올린 서울 구로구청 소속 남성 공무원이 1심에서 벌금형을 선고받았습니다.



서울남부지법은 오늘(11일) 성폭력처벌법 위반 및 명예훼손 혐의로 기소된 50대 남성 이 모 씨에게 총 600만 원의 벌금을 선고했습니다.



이 씨는 지난해 11월 구청 조직도에서 내려받은 같은 과 B 씨의 사진을 생성형 AI를 활용해 자신과 연인 사이인 것처럼 합성한 뒤 네 차례에 걸쳐 자신의 SNS 프로필에 게시한 혐의를 받습니다.



해당 사건은 지난 3월 SBS 보도로 공론화된 뒤, 경찰이 명예훼손 혐의에 대해 보완수사를 거쳐 다시 검찰에 송치했습니다.



재판부는 오늘 선고 공판에서 "피해자는 피고인이 올린 허위 영상물을 보고 수치심, 모욕감, 혐오감이 한 번에 몰려왔다고 진술하고 있다"며 "사건 이후 사내에 소문이 퍼져 수치심과 두려움이 크다고 말하는 상황"이라고 이 씨를 질타했습니다.



이 씨는 재판에서 자신이 게시한 영상물이 피해자의 성적 수치심을 유발하기 어렵고 그럴 고의도 없었다고 주장했지만, 재판부는 받아들이지 않았습니다.



남 판사는 "영상물이 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 형태에 해당하는지가, 신체가 노출된 형태에 한정된다고 단정할 수 없다"며 "이 사건 영상물처럼 의복이 밀착해 신체의 굴곡이 드러나는 경우도 해당할 수 있다"고 지적했습니다.



또 "피고인은 피해자에게 용서받지 못했고, 법정에서도 안면 인식 장애가 있어서 사람들이 피해자를 알아보기 어려웠을 거라는 이해하기 어려운 변명을 하는 등 범행을 반성하는지도 의심된다"고 양형 이유를 밝혔습니다.



다만 피고인이 정신질환을 앓고 있으며 범행의 사실관계 자체는 인정하고 있는 점, 초범인 점 등은 유리한 정상으로 고려했다고 덧붙였습니다.



검찰은 지난 7월 "문제의 소지를 인식하면서도 사진을 공개적으로 개시했다"며 이 씨에게 징역 10개월을 내려달라고 구형했습니다.

