"이란·걸프국, 호르무즈 통항 위해 14일 첫 장관급 회동"

▲ 호르무즈

이란과 걸프지역 국가들이 호르무즈 통항에 대한 해결책을 논의하기 위해 14일(현지시간) 오만 살랄라에서 만나기로 했다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 11일 보도했습니다.보도에 따르면 오만의 주선으로 성사된 이 회동에는 오만을 포함한 걸프협력회의(GCC) 6개국과 이란의 외무장관이 참석합니다.2월 이란 전쟁 발발 이후 GCC 6개국과 이란의 고위급이 한자리에 모이는 것은 이번이 처음입니다.6월 합의된 미국과 이란의 종전 양해각서가 사실상 와해된 이후 미국은 군사·경제적 압박으로 호르무즈 해협을 재개하는 쪽으로 방향을 틀었지만, 이란과 오만은 임시 통항로 구축을 위해 협상을 이어갔습니다.지난달 하순 양국은 걸프해역(페르시아만)에 진입하는 선박은 이란 영해로, 나갈 땐 오만 영해를 지나는 항로를 이용하는 안에 잠정적으로 합의했다고 발표하기도 했습니다.모두 산유국인 GCC 국가들은 원유 수송로인 호르무즈 해협 봉쇄로 경제가 큰 타격을 입고 있는 가운데 미국의 압박으로는 단기간에 해협이 재개되지 않을 것으로 판단하고 이란과 직접 회동에 응한 것으로 보입니다.비록 이란의 공습으로 피해를 봤지만 이란과 적대 관계를 해결하지 못하면 원유 수출은 물론 해외 자금과 인력을 유치하는 자신들의 번영 모델까지 타격을 입을 수 있습니다.경제·안보상 더는 현 상황을 유지하기 어렵다고 본 셈입니다.관련 소식통 중 한 명은 FT에 "이란과 오만의 목적은 GCC를 (호르무즈 해협 협상에) 동참시켜 이를 통해 미국이 이란에 대한 해상봉쇄를 풀도록 압박하려는 것"이라며 "반면 GCC 국가들은 임시 합의라는 점을 분명히 하면서도 선박의 통항을 확보하는 것을 원한다"고 말했습니다.오만은 이란과 마주보는 호르무즈 해협의 연안국으로서 이란과 대화채널을 유지하면서 무료 통항 재개를 위해 노력해왔으나 이란은 무료라 할지라도 이란의 통항 허가를 받도록 해 해협의 통제권을 확보하려 하고 있습니다.이란은 아울러 호르무즈 해협 통항과 관련한 임시 합의를 마무리 짓더라도 해상봉쇄 해제, 원유 수출 허용, 동결자산 접근 등 미국의 양보가 전제돼야 해협을 완전 개방한다는 입장을 고수하고 있습니다.14일 GCC와 이란의 회동에서 긍정적 결과가 나오더라도 미국의 변화가 없다면 긴장 완화를 위한 상징적 외교행사에 그칠 수 있다는 뜻입니다.카타르, 오만과 같은 중재국이 미국·이란 협상을 되살리기 위해 분주히 움직이고는 있으나 친이란 예멘 반군 후티가 홍해 입구 바브엘만데브 해협 통제를 위한 공세를 강화하면서 상황은 더 경색되는 흐름입니다.