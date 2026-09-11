살아있는 대통령 영정사진을?…"제정신인가, 선 넘었다" 발칵

이진숙 국민의힘 의원이 국회에서 주최한 행사에 이재명 대통령의 영정사진이 등장해 논란이 일고 있습니다.



한병도 민주당 원내대표는 오늘 최고위원회의에서 해당 행사와 관련해 "이진숙 의원이 또다시 국회를 극우 세력 준동의 장으로 변질시켰다"고 비판했습니다.



한 원내대표는 "이재명 대통령의 영정 사진까지 등장했다"며 "현직 대통령의 영정을 집회에 도구로 사용하는 일이 국회 안에서 발생했다는 사실이 믿기지 않는다"고 지적했습니다.



이주희 민주당 원내대변인은 서면 브리핑을 통해 "5.18 폄훼 세력을 끌어들인 것도 모자라 이 대통령 영정사진까지 들고 나오는 이 의원은 제정신인가"라고 비판했습니다.



그러면서 "이 의원은 즉시 국민께 사죄하고 국회를 떠나라"고 요구했습니다.



서미화 민주당 최고위원도 SNS를 통해 "아무리 집회 참가자가 가져온 것이라 해도, 이 의원이 주최한 행사에서 벌어진 일인 만큼 책임을 피할 수 없다"고 지적했습니다.



앞서 어제 국회 본청 앞 계단에서는 이 의원 주최로 '국민이 심판한다! 국민대회'라는 이름의 행사가 열렸습니다.



참석자들은 "이재명 OUT"과 "김민석 OUT", "부정 선거 진실을 밝혀라", "5.18 유공자 전면 공개해라" 등의 문구가 담긴 피켓을 들었습니다.



그런데 일부 참가자가 이 대통령 사진을 영정사진으로 만든 대형 현수막을 들고 참석한 모습이 포착돼 논란이 일었습니다.



이 의원 측은 "주최 측이 세운 것이 아니라 개인이 한 것"이라고 설명했고, 이 의원은 SNS에 지난해 열린 윤석열 전 대통령 파면 촉구 집회에서 김병주 의원이 지지자와 '윤석열 참수'라고 적힌 모형 칼을 들고 찍은 사진 등을 올리며 "민주당의 내로남불이 또 나타났다"고 맞받았습니다.



논란이 확산하자, 국회사무처는 이 의원을 향해 강한 유감을 표명했습니다.



국회사무처는 입장문을 통해 "5.18에 대한 역사 왜곡과 명예훼손이 반복되고 국회가 극단적 혐오와 갈등의 공간으로 변질된 것에 대해 깊은 유감을 표한다"며 "재발 방지 대책을 강구하겠다"고 밝혔습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)