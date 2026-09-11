"539억 주고 입막음 시도?"…일론 머스크 분노한 다큐 뭐길래

세계 최고 갑부이자 괴짜 기업가로 불리는 일론 머스크를 3시간 45분에 걸쳐 파헤친 다큐멘터리 영화 '머스크'가 공개됐습니다.



자신에 관한 각종 논란을 다룬 이 다큐 영화에 머스크 본인은 원색적인 비난을 쏟아냈습니다.



다큐멘터리 '머스크'는 지난 8일 이탈리아 베네치아 리도섬에서 열린 제83회 베네치아 영화제에서 첫선을 보였습니다.



이 다큐는 머스크의 유년기 트라우마부터 여성들과의 사생활, 엑스 알고리즘 조작 의혹, 극우 정치세력과의 연관성 등을 모두 다뤘습니다.



특히 머스크의 전 연인이자 마가 인플루언서였던 애슐리 세인트 클레어가 등장해 자녀 양육비를 지원받고 그에 대해 언급하지 않는 조건으로 약 539억 원를 받는 비밀유지계약을 요구받았던 일을 털어놓기도 했습니다.



연출을 맡은 앨릭스 깁니 감독은 머스크를 가리켜 "극도로 위험한 인물"이라고 표현했습니다.



제작 과정이 쉽지 않았다며 "그의 친구들과 동료, 비판하는 사람들조차도 입을 여는 데 엄청난 두려움을 갖고 있었다"고 덧붙였습니다.



또, "수많은 사람과 이야기를 나눴지만, 일부 용기가 있는 사람을 제외하고는 모두 답변을 거절했다"라고 설명했습니다.



감독은 머스크의 아버지 에롤 머스크와 첫 번째 아내 저스틴 머스크 등의 인터뷰는 담았지만, 일론 머스크의 직접적인 해명은 담지 못했습니다.



이에 머스크는 격한 반응을 내놨습니다.



머스크는 SNS를 통해 "그의 영화는 몹시 지루하다. 나에게 앙심이 있는 사람들만 모아놨을 뿐이며, 그는 오래전부터 맥락을 잃은 삐뚤어진 노인네일 뿐"이라고 일갈했습니다.



또 이 영화가 민주당과 진보 성향 억만장자인 조지 소로스 등의 조종을 받아 만들어졌다는 음모론을 제기하기도 했습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 김민지, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)