뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] 백일 만에 '30배' 컸다…푸바오 막둥이 동생 '폭풍 성장' 근황에

작성 2026.09.11 18:04 조회수
PIP 닫기
에버랜드는 11일 강철원·송영관 주키퍼 등과 사전 초청된 '판다 팬들이 함께하는 아기 판다의 생후 100일 축하 파티'를 열면서 이름을 공개했습니다. 

푸바오의 막냇동생인 에버랜드 판다월드의 아기 판다 이름이 '슈바오'로 결정됐는데요.  판다 가족의 돌림자인 '바오(宝·보물)'를 따라 '새벽빛처럼 밝은 보물'이라는 뜻입니다. 

출생 직후 몸무게가 171g이었던 아기 판다 슈바오는 현재 5.5㎏를 돌파하며 100일간 30배 넘게 '폭풍 성장'했습니다.

생후 열흘 경부터 눈, 귀, 어깨, 팔, 다리 주변에 검은 무늬가 나타나기 시작해 현재는 오동통한 몸매에 흰털과 검은 털이 가득합니다. 최근 엄마 아이바오 품에서 벗어나 홀로 잠을 청하기 시작한 슈바오는 이빨이 나기 시작하는 등 건강하게 자라고 있습니다. 

(구성 : 양현이, 영상취재 : 장운석, 영상편집 : 김혜주, 디자인 : 육도현, 화면 제공 : 에버랜드, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지