미 경유값 사상 첫 6달러 돌파…중간선거 앞두고 물가 부담

▲ 미국 경유 가격 사상 최고치

미국의 경유 가격이 갤런당 6달러를 넘어서며 사상 최고치를 새로 썼습니다.현지시간 10일 로이터 통신에 따르면 미국 유가정보업체 가스버디는 이날 전국 평균 경유 가격이 사상 처음으로 갤런(1갤런=3.79ℓ) 당 6달러를 돌파했다고 밝혔습니다.지난 3일 갤런당 5.87달러로 2022년 기록(5.82달러)을 넘어선 데 이어, 9일에는 5.90달러까지 오르는 등 이달 들어서만 두 차례 사상 최고치를 갈아치운 것입니다.지난 2월 말 중동전쟁 개전 때와 비교하면 61% 상승했습니다.이란 전쟁, 우크라이나의 러시아 정유시설 공격 등에 따른 국제유가상승과 공급 차질이 겹친 영향으로 풀이됩니다.이날 브렌트유는 배럴당 107.63달러, 서부텍사스산 원유(WTI)는 102.48달러에 마감해 5월 중순 이후 최고치를 기록했습니다.미 에너지정보청(EIA)에 따르면 경유 재고는 5년 평균보다 13% 적은 1억 630만 배럴에 그쳤고, 정제 마진을 보여주는 크랙스프레드는 배럴당 112.17달러로 사상 최고치를 새로 썼습니다.가장 널리 쓰이는 석유제품인 휘발유 가격도 강세입니다.미국자동차협회(AAA)에 따르면 휘발유 전국 평균 가격은 갤런당 4.2달러 안팎으로 1년 전(3.19달러)보다 32% 올랐습니다.11월 중간선거를 앞둔 도널드 트럼프 대통령과 공화당은 이번 연료비 급등이 생활비 상승에 이어 물가 부담을 키우는 악재로 작용할 것을 우려하고 있습니다.가스버디의 패트릭 드한 애널리스트는 "모든 트럭, 배송, 소포·택배, 장보기가 더 비싸졌다"며 "사상 최고 수준의 경유 가격은 공급망 전반에 걸쳐 인플레이션을 다시 촉발할 가능성이 크다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)