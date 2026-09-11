서인영, 과거 욕설 논란부터 이혼·재혼까지…'비서진'서 전격 고백

가수 서인영이 과거의 여러 논란과 이혼, 그리고 재혼을 앞둔 현재 상황까지 롤러코스터 같았던 자신의 인생사를 방송에서 솔직하게 털어놓는다.



11일 밤 11시 10분 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에는 최근 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 통해 10년 만에 복귀를 알린 서인영이 출연해 파격적인 입담을 선보인다.



이날 방송에서 서인영은 과거 결혼을 서둘렀던 이유부터 이혼의 아픔을 겪고 재혼을 결심하기까지의 연애사를 방송 최초로 거침없이 풀어놓는다. 특히 최근 예비 신랑과 다퉜던 사실을 알리며 MC 이서진에게 긴급 연애 상담을 요청해 현장을 놀라게 만들었다.



또한, 과거 매니저에게 욕설했던 사실을 인정하며 논란 정면 돌파에 나선다. 오랜 공백기를 거쳐 대중 앞에 다시 선 그가 자신의 지난 과거와 허심탄회하게 마주한 진짜 이유가 무엇일지 관심이 쏠린다.



과거 '신상녀'로 불리며 800켤레에 달하는 명품 구두와 가방을 수집했던 서인영의 달라진 면모도 공개된다. 서인영은 "이제는 물욕이 사라졌다"라며 남다른 쇼핑 사랑을 끊어내고 180도 달라진 가치관을 고백해 눈길을 끌 예정이다.



과거 논란에 대한 속죄와 재혼을 앞둔 서인영의 솔직한 이야기는 11일 밤 11시 10분 방송될 '비서진'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)