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[날씨] 청명한 가을 하늘…'가벼운 외투' 챙기세요

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작성 2026.09.11 12:41 수정 2026.09.11 12:42 조회수
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오늘(11일) 청명한 하늘에 선선한 가을을 즐기시기 좋겠습니다.

다만 크게 벌어지는 일교차는 유의해 주셔야겠습니다.

서울의 낮 최고 기온 26도, 양평은 25도까지 오르면서 아침과의 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠습니다.

입고 벗기 편한 가벼운 외투 챙기셔서 환절기 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.

주말 동안에도 큰 일교차만 유의해 주신다면 나들이 계획에 날씨로 인한 불편함은 없겠습니다.

일요일에는 제주 산지를 중심으로 5에서 최고 10mm의 비가 내리겠습니다.

현재 위성 영상 보시면 전국 하늘 맑게 드러나 있습니다.

오늘 볕을 가려줄 구름이 없어서 곳곳에서 자외선 지수 높음에서 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.

지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 26도, 부산 28도 예상됩니다.

당분간 무난한 초가을 날씨가 이어지겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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