[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 김승원 법무부 장관 후보자가 식약처 청탁 의혹에 등장하는 부장 판사의 아들을 의원실 입법보조원으로 채용한 것에 대해 공개면접을 통해 뽑았다며 떳떳하다는 입장을 밝혔습니다. 경찰은 청탁 의혹과 관련 첫 고발인 조사를 하는 등 본격 수사에 나섰습니다.



2. 미국의 8월 생산자물가지수가 높은 상승률을 보이면서 다음 주 연준이 금리를 올릴 수 있단 전망이 커지고 있습니다. 뉴욕 증시 3대 지수는 모두 하락했고 서울 외환시장에서 원달러 환율은 1천350원에 육박했습니다.



3. 늦여름부터 독감 환자가 이례적으로 빠르게 늘면서 인플루엔자 유행주의보가 발령됐습니다. 지난주 독감 의심환자는 1년 전의 3.8배를 넘었고, 입원환자는 13배에 달했습니다.



4. 긴급 구호대 2진, 8명이 오늘(11일) 네팔 현지에 도착해 재건 복구활동에 집중 투입됩니다. 앞서 44명 규모로 파견된 1진은 열흘 간의 활동을 마치고 내일 오전 귀국할 예정입니다.