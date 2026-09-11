뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 1

민주당 "용혜인, 국민 눈높이서 엄중히 볼 것…비상하게 의견취합"

작성 2026.09.11 11:42 수정 2026.09.11 12:51 조회수
민주당 "용혜인, 국민 눈높이서 엄중히 볼 것…비상하게 의견취합"
▲ 더불어민주당 박성준 수석대변인이 27일 국회 소통관에서 현안 관련 브리핑을 하고 있다.

더불어민주당은 오늘(11일) 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 거취 문제와 관련해 지도부를 중심으로 당 내외의 평가와 의견을 비상하게 취합하고 있다고 밝혔습니다.

박성준 수석대변인은 오늘 충북도청서 열린 최고위 후 기자들과 만나 청와대에 당 차원에서 의견을 전달할 계획이 있느냐는 질문을 받고 용 후보자에 대해 국민의 눈높이에서 엄중히 바라보겠다고 말했습니다.

박 수석대변인은 해당 입장이 비공개 최고위 회의에서 나왔는지 묻는 말에 그대로 받아들여 달라고 전했습니다.

민주당의 이런 입장은 용 후보자가 어제 기자회견을 통해 특혜론 및 당 사당화 논란 등을 반박한 지 하루 만에 나왔습니다.

용 후보자의 선언을 두고 민주당 내에서는 용 후보자가 후보직 사퇴를 결단해야 한다는 목소리가 더 커지는 상황입니다.

용 후보자에 대한 국민적 비판 여론이 적지 않은 상황에서 용 후보자가 억울함만을 호소하면서 사실상 선을 넘었다는 판단에서입니다.

김민석 대표는 오늘 회의 공개발언에서 김승원 법무부 장관 후보자에 대해서는 인사청문회를 안정적으로 진행해도 된다고 했으나 용 후보자에 대해서는 아무 말도 하지 않았습니다.

애초 청와대는 용 후보자의 경우도 인사청문회를 통한 소명 절차는 필요하다는 입장이었습니다.

그러나 민주당이 비상 의견 취합에 들어가면서 이를 금명간 청와대에 전달하고 이를 통해 국회 인사청문회 전에 용 후보자 거취 문제를 정리하는 수순으로 들어가는 것 아니냐는 전망이 나옵니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지